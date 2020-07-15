В Беларуси установлены перечни специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси установлены перечни наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые в ссузы и вузы отдельные категории абитуриентов зачисляются без экзаменов. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 26 июня 2020 года №163, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.





В перечне для учреждений среднего специального образования 25 специальностей. В их числе "технология машиностроения (по направлениям)", "горные машины и оборудование (по направлениям)", "мелиорация и водное хозяйство", "агрономия". Без вступительных испытаний на них смогут поступить абитуриенты, имеющие рекомендации воинских частей, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в 2019 году. При этом в постановлении оговорено, что в документе об образовании отметки по предметам вступительных испытаний должны быть не ниже шести баллов.

Отслужившие в армии будут пользоваться преференциями и при поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности в вузы на заочное отделение. Их будут зачислять вне конкурса на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов, при наличии в документе об образовании отметок не ниже шести баллов по предметам вступительных испытаний. Речь идет о молодых людях, отслуживших в год приема или в предыдущем году. Необходимо также иметь рекомендации воинских частей.

В перечне для вузов 28 специальностей. Среди них "технический труд и предпринимательство", "оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов", "машины и оборудование лесного комплекса", "металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)", "агрономия", "зоотехния", "ветеринарная медицина", "лесное хозяйство". Без вступительных испытаний на эти специальности смогут поступать золотые и серебряные медалисты, а также абитуриенты, имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием. В вузы на эти специальности без экзаменов зачисляются также победители международных олимпиад (дипломы I, II, III степени), перечень которых утвержден Министерством образования Беларуси, и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в учебном году, который завершился в год приема, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного испытания.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.