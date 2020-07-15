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Гость из дальнего космоса, комета C/2020 F3 NEOWISE видна с окраин Бреста
15.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была открыта 27 марта 2020 года космическим инфракрасным телескопом WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer).
23 июля 2020 года комета сблизится с Землёй до 103,5 млн км (0,69 а. е.).
В следующий раз C/2020 F3 (NEOWISE) вернётся к Солнцу через несколько тысяч лет.
Увидеть её можно со стороны Солнца на восходе.
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