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Гость из дальнего космоса, комета C/2020 F3 NEOWISE видна с окраин Бреста

15.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была открыта 27 марта 2020 года космическим инфракрасным телескопом WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer).

Гость из дальнего космоса, комета C/2020 F3 NEOWISE видна с окраин Бреста

23 июля 2020 года комета сблизится с Землёй до 103,5 млн км (0,69 а. е.).

Гость из дальнего космоса, комета C/2020 F3 NEOWISE видна с окраин Бреста

В следующий раз C/2020 F3 (NEOWISE) вернётся к Солнцу через несколько тысяч лет.

Гость из дальнего космоса, комета C/2020 F3 NEOWISE видна с окраин Бреста

Увидеть её можно со стороны Солнца на восходе.

 
 
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  Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была открыта 27 марта 2020 года космическим инфракрасным телескопом WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer). 23 июля 2020 года комета сблизится с Землёй до 103,5 млн км...
 
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