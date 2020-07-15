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Четыре футболиста "Руха" попали в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси

15.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Форвард солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович в шестой раз в сезоне включен в символическую сборную тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Четыре футболиста "Руха" попали в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси

Кроме Виталия Лисаковича в сборную 17-го тура вошел его партнер по команде сербский защитник Никола Антич, для которого это уже пятое попадание в число 11 лучших игроков игрового дня. Также в команду 17-го тура включены сразу четыре футболиста брестского "Руха" - Артем Концевой, Александр Мигунов, Артем Рахманов и Денис Гречихо. В символическую сборную попали Леонид Ковель и Сергей Глебко из бобруйской "Белшины", Владислав Ложкин и Александр Джигеро из "Смолевичей", а также голкипер "Витебска" Артем Сороко.

Турнирную таблицу белорусского первенства сейчас возглавляет "Шахтер", набравший 33 очка в 17 проведенных матчах, 31 балл у борисовского БАТЭ, на одно очко от него отстает гродненский "Неман", сыгравший на матч меньше.

Встречи следующего тура пройдут 17-19 июля.

 
Теги: Витебск
 
 
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  Форвард солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович в шестой раз в сезоне включен в символическую сборную тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает...
 
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