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Четыре футболиста "Руха" попали в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси
15.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Форвард солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович в шестой раз в сезоне включен в символическую сборную тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Кроме Виталия Лисаковича в сборную 17-го тура вошел его партнер по команде сербский защитник Никола Антич, для которого это уже пятое попадание в число 11 лучших игроков игрового дня. Также в команду 17-го тура включены сразу четыре футболиста брестского "Руха" - Артем Концевой, Александр Мигунов, Артем Рахманов и Денис Гречихо. В символическую сборную попали Леонид Ковель и Сергей Глебко из бобруйской "Белшины", Владислав Ложкин и Александр Джигеро из "Смолевичей", а также голкипер "Витебска" Артем Сороко.
Турнирную таблицу белорусского первенства сейчас возглавляет "Шахтер", набравший 33 очка в 17 проведенных матчах, 31 балл у борисовского БАТЭ, на одно очко от него отстает гродненский "Неман", сыгравший на матч меньше.
Встречи следующего тура пройдут 17-19 июля.
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Форвард солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович в шестой раз в сезоне включен в символическую сборную тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает...
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