В сеть попала декларация о доходах Лукашенко: в ней нет ни резиденций, ни Tesla

Источник материала: KYKY

В сети появилась декларация о доходах Александра Лукашенко, которую подали в ЦИК для того, чтобы зарегистрировать его кандидатом. Документ, опубликованный в президентской печатной газете «СБ. Беларусь сегодня», показало «Еврорадио».

В декларации указана исключительно зарплата Лукашенко за 2019-й – это 117 068 рублей в год (или 9755 рублей в месяц, или чуть меньше пяти тысяч долларов). Никакого другого имущества президент Беларуси не задекларировал. В частности, в документе не значатся ни одна из его 18 резиденций, ни, например, Tesla.