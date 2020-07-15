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В сеть попала декларация о доходах Лукашенко: в ней нет ни резиденций, ни Tesla
Источник материала: KYKY>
В сети появилась декларация о доходах Александра Лукашенко, которую подали в ЦИК для того, чтобы зарегистрировать его кандидатом. Документ, опубликованный в президентской печатной газете «СБ. Беларусь сегодня»,
В декларации указана исключительно зарплата Лукашенко за 2019-й – это 117 068 рублей в год (или 9755 рублей в месяц, или чуть меньше пяти тысяч долларов). Никакого другого имущества президент Беларуси не задекларировал. В частности, в документе не значатся ни одна из его 18 резиденций, ни, например, Tesla.
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В сети появилась декларация о доходах Александра Лукашенко, которую подали в ЦИК для того, чтобы зарегистрировать его кандидатом. Документ, опубликованный в...
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