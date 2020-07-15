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Принц Гарри попал в клинику для наркоманов во время учебы в школе
Источник материала: ОНТ
Британский принц Гарри употреблял наркотики и алкоголь на вечеринках во время учебы в школе, а однажды отец даже отправил его в клинику для наркоманов. Об этом
Издание отмечает: поскольку главным наследником трона после принца Чарльза был принц Уильям, то его брат Гарри ощущал свою ненужность и изо всех сил пытался найти свое место в королевской семье.
Бунтарский дух принца проявился, когда он начал экспериментировать с алкоголем и наркотиками.
Сообщается, что Гарри пьянствовал и курил марихуану во время вечеринок с большим количеством девушек.
Отмечается также, что принц Гарри частенько проводил свободное время в барах, курил марихуану.
Когда Гарри было 16 лет, его папа принц Чарльз заставил его посетить реабилитационную клинику для наркоманов. Он сделал это, чтобы показать сыну, что с ним произойдет, если он не изменит образ жизни.
Гарри провел в клинике один день, он там пообщался с одним из пациентов.
Как отмечает издание, Гарри чувствовал себя очень одиноким, поэтому заполнял свое свободное время алкоголем и наркотиками.
Принц Чарльз и принцесса Диана старались воспитывать сыновей одинаково, чтобы у тех были равные возможности, однако в королевской семье считали, что принц Уильям – это будущее, поэтому все усилия должны идти на его образование.
Фото: Getty Images
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Британский принц Гарри употреблял наркотики и алкоголь на вечеринках во время учебы в школе, а однажды отец даже отправил его в клинику для наркоманов. Об...
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