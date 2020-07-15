Принц Гарри попал в клинику для наркоманов во время учебы в школе

Источник материала: ОНТ

Британский принц Гарри употреблял наркотики и алкоголь на вечеринках во время учебы в школе, а однажды отец даже отправил его в клинику для наркоманов. Об этом сообщает The Mirror.

Издание отмечает: поскольку главным наследником трона после принца Чарльза был принц Уильям, то его брат Гарри ощущал свою ненужность и изо всех сил пытался найти свое место в королевской семье.

Бунтарский дух принца проявился, когда он начал экспериментировать с алкоголем и наркотиками.

Сообщается, что Гарри пьянствовал и курил марихуану во время вечеринок с большим количеством девушек.

Отмечается также, что принц Гарри частенько проводил свободное время в барах, курил марихуану.

Когда Гарри было 16 лет, его папа принц Чарльз заставил его посетить реабилитационную клинику для наркоманов. Он сделал это, чтобы показать сыну, что с ним произойдет, если он не изменит образ жизни.

Гарри провел в клинике один день, он там пообщался с одним из пациентов.

Как отмечает издание, Гарри чувствовал себя очень одиноким, поэтому заполнял свое свободное время алкоголем и наркотиками.

Принц Чарльз и принцесса Диана старались воспитывать сыновей одинаково, чтобы у тех были равные возможности, однако в королевской семье считали, что принц Уильям – это будущее, поэтому все усилия должны идти на его образование.

Фото: Getty Images

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