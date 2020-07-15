Переел острой пищи в Таиланде. Рекордсмен минского «Динамо» завершил карьеру

Источник материала: Tut.by

Бывший хоккеист минского «Динамо» Лукаш Крайчек объявил о завершении карьеры из-за проблем с желудком.



Фото: Дарья Бурякина

Последним клубом Крайчека стал чемпион Чехии «Тршинец», в котором Лукаш был капитаном. Полгода назад он заявил, что приостанавливает карьеру, а сегодня объявил об окончательном решении закончить с хоккеем.

Причиной стали проблемы хоккеиста с желудком, которые возникли год назад. Крайчек признался, что они появились во время поездки в Таиланд, где он регулярно ел острую пищу. После возвращения в Чехию состояние только ухудшилось. Лукаш регулярно испытывал сильнейшие боли и вынужден был соблюдать особую диету, из-за которой сбросил 10 килограмм и потерял в мышечной массе.

По совету врачей чех отказался от многих продуктов, которые необходимы для профессионального спортсмена, но самой большой потерей Крайчек назвал запрет на употребление кофе.

В прошлом сезоне, несмотря на все проблемы, Лукаш провел 19 матчей и набрал 8 (1+7) очков. После этого Крайчек сделал полугодичный перерыв в карьере, но его состояние не улучшилось. Врачи заявили, что эффективных лекарств от этого заболевания нет. Оно или пройдет само, или останется с ним до конца жизни.

Игравший в финале Кубка Стэнли Лукаш Крайчек перешел в «Динамо» в 2011 году, отыграв за клуб 266 матчей, что является рекордом среди легионеров и вторым показателем среди защитников.

Болельщики клуба включили его в символическую команду лучших хоккеистов десятилетия. Читатели SPORT.TUT.BY поставили чеха на третье место в рейтинге лучших защитников минского «Динамо» 2010-х.

В декабре 2016 года главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт отказался от тройки хоккеистов команды. Помимо Крайчека клуб разорвал контракты с Ником Бэйленом и Шарлем Лингле.

Лукаш переехал в чешский «Тршинец», где стал капитаном и ведущим защитником. Он отыграл за команду 137 матчей, набрав 69 (15+54) очков при показателе полезности «+10».

В составе «Тршинеца» Крайчек становился золотым и серебряным призером чемпионата Чехии, полуфиналистом Лиги чемпионов.

В будущем чех намерен тренировать детей в «Тршинце» или родном клубе «Простеев».