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Переел острой пищи в Таиланде. Рекордсмен минского «Динамо» завершил карьеру
Источник материала: Tut.by
Бывший хоккеист минского «Динамо» Лукаш Крайчек
Последним клубом Крайчека стал чемпион Чехии «Тршинец», в котором Лукаш был капитаном. Полгода назад он заявил, что приостанавливает карьеру, а сегодня объявил об окончательном решении закончить с хоккеем.
Причиной стали проблемы хоккеиста с желудком, которые возникли год назад. Крайчек признался, что они появились во время поездки в Таиланд, где он регулярно ел острую пищу. После возвращения в Чехию состояние только ухудшилось. Лукаш регулярно испытывал сильнейшие боли и вынужден был соблюдать особую диету, из-за которой сбросил 10 килограмм и потерял в мышечной массе.
По совету врачей чех отказался от многих продуктов, которые необходимы для профессионального спортсмена, но самой большой потерей Крайчек назвал запрет на употребление кофе.
В прошлом сезоне, несмотря на все проблемы, Лукаш провел 19 матчей и набрал 8 (1+7) очков. После этого Крайчек сделал полугодичный перерыв в карьере, но его состояние не улучшилось. Врачи заявили, что эффективных лекарств от этого заболевания нет. Оно или пройдет само, или останется с ним до конца жизни.
Игравший в финале Кубка Стэнли Лукаш Крайчек перешел в «Динамо» в 2011 году, отыграв за клуб 266 матчей, что является рекордом среди легионеров и вторым показателем среди защитников.
Болельщики клуба
В декабре 2016 года главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт отказался от тройки хоккеистов команды. Помимо Крайчека клуб разорвал контракты с Ником Бэйленом и Шарлем Лингле.
Лукаш переехал в чешский «Тршинец», где стал капитаном и ведущим защитником. Он отыграл за команду 137 матчей, набрав 69 (15+54) очков при показателе полезности «+10».
В составе «Тршинеца» Крайчек становился золотым и серебряным призером чемпионата Чехии, полуфиналистом Лиги чемпионов.
В будущем чех намерен тренировать детей в «Тршинце» или родном клубе «Простеев».
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Бывший хоккеист минского «Динамо» Лукаш Крайчек объявил о завершении карьеры из-за проблем с желудком.
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