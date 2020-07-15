ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Переел острой пищи в Таиланде. Рекордсмен минского «Динамо» завершил карьеру

15.07.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший хоккеист минского «Динамо» Лукаш Крайчек объявил о завершении карьеры из-за проблем с желудком.


Фото: Дарья Бурякина

Последним клубом Крайчека стал чемпион Чехии «Тршинец», в котором Лукаш был капитаном. Полгода назад он заявил, что приостанавливает карьеру, а сегодня объявил об окончательном решении закончить с хоккеем.

Причиной стали проблемы хоккеиста с желудком, которые возникли год назад. Крайчек признался, что они появились во время поездки в Таиланд, где он регулярно ел острую пищу. После возвращения в Чехию состояние только ухудшилось. Лукаш регулярно испытывал сильнейшие боли и вынужден был соблюдать особую диету, из-за которой сбросил 10 килограмм и потерял в мышечной массе.

По совету врачей чех отказался от многих продуктов, которые необходимы для профессионального спортсмена, но самой большой потерей Крайчек назвал запрет на употребление кофе.

В прошлом сезоне, несмотря на все проблемы, Лукаш провел 19 матчей и набрал 8 (1+7) очков. После этого Крайчек сделал полугодичный перерыв в карьере, но его состояние не улучшилось. Врачи заявили, что эффективных лекарств от этого заболевания нет. Оно или пройдет само, или останется с ним до конца жизни.

Игравший в финале Кубка Стэнли Лукаш Крайчек перешел в «Динамо» в 2011 году, отыграв за клуб 266 матчей, что является рекордом среди легионеров и вторым показателем среди защитников.

Болельщики клуба включили его в символическую команду лучших хоккеистов десятилетия. Читатели SPORT.TUT.BY поставили чеха на третье место в рейтинге лучших защитников минского «Динамо» 2010-х.

В декабре 2016 года главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт отказался от тройки хоккеистов команды. Помимо Крайчека клуб разорвал контракты с Ником Бэйленом и Шарлем Лингле.

Лукаш переехал в чешский «Тршинец», где стал капитаном и ведущим защитником. Он отыграл за команду 137 матчей, набрав 69 (15+54) очков при показателе полезности «+10».

В составе «Тршинеца» Крайчек становился золотым и серебряным призером чемпионата Чехии, полуфиналистом Лиги чемпионов.

В будущем чех намерен тренировать детей в «Тршинце» или родном клубе «Простеев».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший хоккеист минского «Динамо» Лукаш Крайчек объявил о завершении карьеры из-за проблем с желудком.
 
Новости дня
Новости разные
 
Принц Гарри попал в клинику для наркоманов во время учебы в школе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика