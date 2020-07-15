В Беларуси установлены перечни специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов

В Беларуси установлены перечни наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые в ссузы и вузы отдельные категории абитуриентов зачисляются без экзаменов. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 26 июня 2020 года № 163, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В перечне для учреждений среднего специального образования 25 специальностей:
Технология машиностроения (по направлениям);
Технологическое оборудование машиностроительного производства (по направлениям);
Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям);
Металлорежущие станки и инструменты (по направлениям);
Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям);
Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов;
Горные машины и оборудование (по направлениям);
Конструирование и технология швейных изделий (по направлениям);
Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий;
Конструирование и технология изделий из кожи;
Промышленное и гражданское строительство (по направлениям);
Строительство дорог и транспортных объектов;
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна;
Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств;
Управление в агропромышленном комплексе;
Агрономия;
Производство, хранение и переработка продукции растениеводства (по направлениям);
Зоотехния;
Пчеловодство;
Мелиорация и водное хозяйство;
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (по направлениям);
Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве;
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ (по направлениям);
Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (по направлениям);
Лесное хозяйство.
Без вступительных испытаний на них смогут поступить абитуриенты, имеющие рекомендации воинских частей, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в 2019 году. При этом в постановлении оговорено, что в документе об образовании отметки по предметам вступительных испытаний должны быть не ниже шести баллов.
Отслужившие в армии будут пользоваться преференциями и при поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности в вузы на заочное отделение. Их будут зачислять вне конкурса на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов, при наличии в документе об образовании отметок не ниже шести баллов по предметам вступительных испытаний. Речь идет о молодых людях, отслуживших в год приема или в предыдущем году. Необходимо также иметь рекомендации воинских частей.
В перечне для вузов 28 специальностей:
Технический труд и предпринимательство;
Обслуживающий труд и предпринимательство;
Технический труд и техническое творчество;
Обслуживающий труд и изобразительное искусство;
Профессиональное обучение (по направлениям);
Технологическое оборудование машиностроительного производства;
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов;
Машины и технология обработки материалов давлением;
Машины и технология литейного производства;
Машины и оборудование лесного комплекса;
Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям);
Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса (по направлениям);
Технология электрохимических производств;
Химическая технология переработки древесины;
Производство текстильных материалов (по направлениям);
Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий;
Агрономия;
Селекция и семеноводство;
Защита растений и карантин;
Плодоовощеводство;
Агрохимия и почвоведение;
Зоотехния;
Ветеринарная медицина;
Промышленное рыбоводство;
Мелиорация и водное хозяйство;
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства;
Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве;
Лесное хозяйство.
Без вступительных испытаний на эти специальности смогут поступать золотые и серебряные медалисты, а также абитуриенты, имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием. В вузы на эти специальности без экзаменов зачисляются также победители международных олимпиад (дипломы I, II, III степени), перечень которых утвержден Министерством образования Беларуси, и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в учебном году, который завершился в год приема, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного испытания.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.