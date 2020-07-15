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В Беларуси установлены перечни специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов

15.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси установлены перечни специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов
В Беларуси установлены перечни наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые в ссузы и вузы отдельные категории абитуриентов зачисляются без экзаменов. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 26 июня 2020 года № 163, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В перечне для учреждений среднего специального образования 25 специальностей:

  1. Технология машиностроения (по направлениям);
  2. Технологическое оборудование машиностроительного производства (по направлениям);
  3. Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям);
  4. Металлорежущие станки и инструменты (по направлениям);
  5. Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям);
  6. Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов;
  7. Горные машины и оборудование (по направлениям);
  8. Конструирование и технология швейных изделий (по направлениям);
  9. Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий;
  10. Конструирование и технология изделий из кожи;
  11. Промышленное и гражданское строительство (по направлениям);
  12. Строительство дорог и транспортных объектов;
  13. Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна;
  14. Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств;
  15. Управление в агропромышленном комплексе;
  16. Агрономия;
  17. Производство, хранение и переработка продукции растениеводства (по направлениям);
  18. Зоотехния;
  19. Пчеловодство;
  20. Мелиорация и водное хозяйство;
  21. Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (по направлениям);
  22. Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве;
  23. Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ (по направлениям);
  24. Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (по направлениям);
  25. Лесное хозяйство.

Без вступительных испытаний на них смогут поступить абитуриенты, имеющие рекомендации воинских частей, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в 2019 году. При этом в постановлении оговорено, что в документе об образовании отметки по предметам вступительных испытаний должны быть не ниже шести баллов.

Отслужившие в армии будут пользоваться преференциями и при поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности в вузы на заочное отделение. Их будут зачислять вне конкурса на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов, при наличии в документе об образовании отметок не ниже шести баллов по предметам вступительных испытаний. Речь идет о молодых людях, отслуживших в год приема или в предыдущем году. Необходимо также иметь рекомендации воинских частей.

В перечне для вузов 28 специальностей:

  1. Технический труд и предпринимательство;
  2. Обслуживающий труд и предпринимательство;
  3. Технический труд и техническое творчество;
  4. Обслуживающий труд и изобразительное искусство;
  5. Профессиональное обучение (по направлениям);
  6. Технологическое оборудование машиностроительного производства;
  7. Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов;
  8. Машины и технология обработки материалов давлением;
  9. Машины и технология литейного производства;
  10. Машины и оборудование лесного комплекса;
  11. Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям);
  12. Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса (по направлениям);
  13. Технология электрохимических производств;
  14. Химическая технология переработки древесины;
  15. Производство текстильных материалов (по направлениям);
  16. Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий;
  17. Агрономия;
  18. Селекция и семеноводство;
  19. Защита растений и карантин;
  20. Плодоовощеводство;
  21. Агрохимия и почвоведение;
  22. Зоотехния;
  23. Ветеринарная медицина;
  24. Промышленное рыбоводство;
  25. Мелиорация и водное хозяйство;
  26. Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства;
  27. Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве;
  28. Лесное хозяйство.

Без вступительных испытаний на эти специальности смогут поступать золотые и серебряные медалисты, а также абитуриенты, имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием. В вузы на эти специальности без экзаменов зачисляются также победители международных олимпиад (дипломы I, II, III степени), перечень которых утвержден Министерством образования Беларуси, и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в учебном году, который завершился в год приема, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного испытания.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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