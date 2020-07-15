В Беларуси установлены перечни специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси установлены перечни наиболее востребованных экономикой специальностей, при поступлении на которые в ссузы и вузы отдельные категории абитуриентов зачисляются без экзаменов. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 26 июня 2020 года № 163, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В перечне для учреждений среднего специального образования 25 специальностей:

Технология машиностроения (по направлениям); Технологическое оборудование машиностроительного производства (по направлениям); Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям); Металлорежущие станки и инструменты (по направлениям); Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям); Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов; Горные машины и оборудование (по направлениям); Конструирование и технология швейных изделий (по направлениям); Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий; Конструирование и технология изделий из кожи; Промышленное и гражданское строительство (по направлениям); Строительство дорог и транспортных объектов; Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна; Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств; Управление в агропромышленном комплексе; Агрономия; Производство, хранение и переработка продукции растениеводства (по направлениям); Зоотехния; Пчеловодство; Мелиорация и водное хозяйство; Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (по направлениям); Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве; Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ (по направлениям); Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (по направлениям); Лесное хозяйство.

Без вступительных испытаний на них смогут поступить абитуриенты, имеющие рекомендации воинских частей, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в 2019 году. При этом в постановлении оговорено, что в документе об образовании отметки по предметам вступительных испытаний должны быть не ниже шести баллов.

Отслужившие в армии будут пользоваться преференциями и при поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности в вузы на заочное отделение. Их будут зачислять вне конкурса на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов, при наличии в документе об образовании отметок не ниже шести баллов по предметам вступительных испытаний. Речь идет о молодых людях, отслуживших в год приема или в предыдущем году. Необходимо также иметь рекомендации воинских частей.

В перечне для вузов 28 специальностей:

Технический труд и предпринимательство; Обслуживающий труд и предпринимательство; Технический труд и техническое творчество; Обслуживающий труд и изобразительное искусство; Профессиональное обучение (по направлениям); Технологическое оборудование машиностроительного производства; Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов; Машины и технология обработки материалов давлением; Машины и технология литейного производства; Машины и оборудование лесного комплекса; Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям); Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса (по направлениям); Технология электрохимических производств; Химическая технология переработки древесины; Производство текстильных материалов (по направлениям); Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий; Агрономия; Селекция и семеноводство; Защита растений и карантин; Плодоовощеводство; Агрохимия и почвоведение; Зоотехния; Ветеринарная медицина; Промышленное рыбоводство; Мелиорация и водное хозяйство; Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства; Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве; Лесное хозяйство.

Без вступительных испытаний на эти специальности смогут поступать золотые и серебряные медалисты, а также абитуриенты, имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием. В вузы на эти специальности без экзаменов зачисляются также победители международных олимпиад (дипломы I, II, III степени), перечень которых утвержден Министерством образования Беларуси, и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в учебном году, который завершился в год приема, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного испытания.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.