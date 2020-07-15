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В районах, где текла грязная вода, обнулили счета за воду. Куда звонить, если перерасчета не было

15.07.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июне сразу в нескольких районах Минска был коллапс с питьевой водой — в городскую сеть попала некачественная, после этого даже завели уголовное дело. Жителям пострадавших домов сделали перерасчет. Сейчас приходят извещения, в которых счета за услуги водоснабжения обнулены. «Минскводоканал» объясняет детали.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

От платы за холодное водоснабжение обещали освободить жителей Фрунзенского и Московского районов, а также частично Ленинского, Центрального и Октябрьского с совместной зоной влияния водопроводных сетей поверхностных источников. Вот здесь «Минскводоканал» рассказывал, как именно сделают перерасчет.

Для потребителей, в квартиры которых поступила некачественная вода, уже сделали перерасчеты, сообщило предприятие 15 июля. В сегодняшних счет-извещениях начисления за услуги «холодное водоснабжение» и «водоотведение (канализация)» обнулили. Ниже — пример извещения.


Изображение: «Минскводоканал»

Списки домов, на которые повлиял сбой в системе центрального водоснабжения, направили в организации, которые учитывают и начисляют плату за жилищно-коммунальные услуги.

Если у вас не было перерасчета, для разъяснений можно обратиться по телефонам: 8 017 389-40-10, 8 017 389-42-98, 8 017 389-41-41.

 
Теги: Минск
 
 
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Жителям пострадавших домов сделали перерасчет. Сейчас приходят извещения, в которых счета за услуги водоснабжения обнулены. «Минскводоканал» объясняет детали.
 
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