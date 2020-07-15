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В районах, где текла грязная вода, обнулили счета за воду. Куда звонить, если перерасчета не было
Источник материала: Tut.by
В июне сразу в нескольких районах Минска был
От платы за холодное водоснабжение обещали освободить жителей Фрунзенского и Московского районов, а также частично Ленинского, Центрального и Октябрьского с совместной зоной влияния водопроводных сетей поверхностных источников. Вот
Для потребителей, в квартиры которых поступила некачественная вода, уже сделали перерасчеты, сообщило предприятие 15 июля. В сегодняшних счет-извещениях начисления за услуги «холодное водоснабжение» и «водоотведение (канализация)» обнулили. Ниже — пример извещения.
Списки домов, на которые повлиял сбой в системе центрального водоснабжения, направили в организации, которые учитывают и начисляют плату за жилищно-коммунальные услуги.
Если у вас не было перерасчета, для разъяснений можно обратиться по телефонам: 8 017 389-40-10, 8 017 389-42-98, 8 017 389-41-41.
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Жителям пострадавших домов сделали перерасчет. Сейчас приходят извещения, в которых счета за услуги водоснабжения обнулены. «Минскводоканал» объясняет детали.
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