"Как вы спите по ночам?" Караев лично руководил разгоном в центре Минска и попал в "плен" возмущенных женщин

Напомним, накануне вечером было задержано более 200 человек. Протесты были спровоцированы отказом властей зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты основных конкурентов Александра Лукашенко - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.



Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев лично прибыл в район площади Победы в Минске, чтобы руководить разгоном мирно стоящих граждан.





UDF.BY . Неожиданно для себя он оказался в окружении протестующих женщин, которые требовали прекратить избивать и задерживать мирных протестующих, пишет





Надо отдать должное выдержке Юрия Караева, который хладнокровно продолжал выполнять свою работу, не обращая внимание на претензии женщин, которые скандировали «Позор!». В догонку одна из женщин спросила у министра: "Как вы спите по ночам?". Министр вопрос проигнорировал.









Но мы вопрос все же повторим: а, действительно, как же вам спится по ночам, "товарищ министр"? Кошмары не мучают? Как вы смотрите в глаза своей семье, приходя вечером с такой "работы"? От стыда не сгораете?









Но главный вопрос: вы действительно готовы ради сегодняшнего теплого министерского кресла отдавать преступные приказы избивать и арестовывать ни в чем не виновных сограждан только за то, что они устали от 26 лет у власти одного человека, который, и это уже очевидно, держится за власть, как он сам выразился, "синеющими пальцами"?





И как вы потом все это объясните своим внукам, чтобы им за вас не было стыдно и не пришлось скрывать от окружающих, кто их дед?