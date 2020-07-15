Парфюм, который поможет произвести первое впечатление. Как «работают ароматы»

Источник материала: ОНТ

На первый взгляд безобидный флакон духов может кардинально повлиять на вашу жизнь. Так, они могуг помочь вам успешно пройти собеседование, понравиться окружающим и даже найти свою любовь. Cosmo.ru рассказывает о том, как запахи влияют на наш разум и воздействуют на органы обоняния.

Силу аромата смогли по достоинству оценить в бизнесе. Иногда запах в том или ином магазине способствует практически 100-процентной гарантии покупки человеком чего-либо. Ведь невозможно не приобрести купальник в магазине, который пахнет кокосами и напоминает нам о райском наслаждении на пляже. Банки, желая казаться надёжными и стабильными, распыляют в своих офисах ароматы, которые ассоциируются с этим. Например, запахи дерева или камня. В дорогих автосалонах используюncя запахи, которые ассоциируются с роскошью. Это ароматы кожи, инжира и дерева.

Точно также ароматы можно использовать и в повседневной жизни. Так, вы можете быть нежной, романтичной, дерзкой и юной или наоборот зрелой и мудрой.

Какие парфюмы помогут произвести впечатление?

Если вы хотите у своего мужчины ассоциироваться с молодой и юной девушкой, то отдавайте предпочтение цветочным или ягодным ароматам. Однако следует учитывать, что запах не должен быть слишком сложным. В юном возрасте вообще лучше отказаться от тяжёлых восточных нот. А вот зрелой женщине обольстительнице они как раз подойдут. Сладковатые ароматы подойдут романтичным, нежным и мечтательным девушкам. Если же вы пользуетесь лёгкими ароматами, то для окружающих вы шлёте сигнал: «Я жду перемен в жизни и хочу вам нравиться». Эти ароматы ассоциируются с невестами, которые находятся ещё в поиске партнёра.

Фото: superdrug.com

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