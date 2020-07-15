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Парфюм, который поможет произвести первое впечатление. Как «работают ароматы»

15.07.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парфюм, который поможет произвести первое впечатление. Как «работают ароматы»

На первый взгляд безобидный флакон духов может кардинально повлиять на вашу жизнь. Так, они могуг помочь вам успешно пройти собеседование, понравиться окружающим и даже найти свою любовь. Cosmo.ru рассказывает о том, как запахи влияют на наш разум и воздействуют на органы обоняния.

Силу аромата смогли по достоинству оценить в бизнесе. Иногда запах в том или ином магазине способствует практически 100-процентной гарантии покупки человеком чего-либо. Ведь невозможно не приобрести купальник в магазине, который пахнет кокосами и напоминает нам о райском наслаждении на пляже.  Банки, желая казаться надёжными и стабильными, распыляют в своих офисах ароматы, которые ассоциируются с этим. Например, запахи дерева или камня. В дорогих автосалонах используюncя запахи, которые ассоциируются с роскошью. Это ароматы кожи, инжира и дерева. 

 Точно также ароматы можно использовать и в повседневной жизни. Так, вы можете быть нежной, романтичной, дерзкой и юной или наоборот зрелой и мудрой.

 Какие парфюмы помогут произвести впечатление?

 Если вы хотите у своего мужчины ассоциироваться с молодой и юной девушкой, то отдавайте предпочтение цветочным или ягодным ароматам. Однако следует учитывать, что запах не должен быть слишком сложным. В юном возрасте вообще лучше отказаться от тяжёлых восточных нот. А вот зрелой женщине обольстительнице они как раз подойдут. Сладковатые ароматы подойдут романтичным, нежным и мечтательным девушкам. Если же вы пользуетесь лёгкими ароматами, то для окружающих вы шлёте сигнал: «Я жду перемен в жизни и хочу вам нравиться». Эти ароматы ассоциируются с невестами, которые находятся ещё в поиске партнёра.

Фото: superdrug.com

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На первый взгляд безобидный флакон духов может кардинально повлиять на вашу жизнь. Так, они могуг помочь вам успешно пройти собеседование, понравиться окружающим...
 
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