Можно вернуть до 40% от стоимости покупки. Собрали 8 бесплатных карт с кэшбеком

Кэшбек в медцентрах, салонах красоты, продуктовых и магазинах одежды, в турфирмах и в прокате авто — буквально на все запросы можно подобрать «пластик» с хорошим возвратом денег от покупки. Но за большинство карт нужно платить за выпуск и обслуживание, и часто немаленькую сумму. FINANCE.TUT.BY решил выяснить, какие в белорусских банках есть бесплатные карты с кэшбеком.
Стоит сказать, что в некоторых случаях кэшбек предоставляют по какой-то категории товаров (например, одежда), но действовать он будет не во всех магазинах, а только там, где есть специальный ММС-код. Уточнять эту информацию нужно в каждом магазине отдельно. Нужно учитывать еще и то, что эта информация может меняться.
Название банка
Описание бесплатной карты
Срок действия
Белгазпромбанк,
Visa Rewards Cashalot
Кэшбек в организациях-партнерах (более 5000) от 2% до 10%. Вне партнерской сети — до 1%.
Например, 10% на автомойке «Мойка-Душ» и кофейне «Кава Ап», 8% в прокате автомобилей «Мир авто, магазине элитной косметики и парфюмерии MinskParfum.by и магазине светильников «ЭльтронБел», 7% в салоне татуировки «У Лисицы» и магазине органической косметики biogarden.by, 6% в медцентре «Эстетическая медицина», 5% в интернет-магазине imarket.by и барбершопе «Чёрный Ус», 2.5% в сети магазинов ГИППО и Белмаркет.
магазин «21 век», «Суоми кидс», «Зеленая аптека», частная школа и сад «Перемена», курсы Мама PRO и др.
Кроме этого, можно получать скидки в рамках программ лояльности «КОЛА» и «Мир привилегий».
3 года
Банк Решение,
Visa Virtual и карта А1-banking
Кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет).
Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking.
1 год
Выпускаются бесплатно только к новому счету.
РРБ-Банк,
Visa Classic Rewards «Карта желаний» и CUB
По «Карте желаний» кэшбек 2% на АЗС в любой точке и 1.5% за остальные операции. Также действуют специальные предложения от магазинов-партнеров.
3 года
По карте «CUB» кэшбек до 40% за покупки у партнеров CashUBack. Например, в магазинах 21 век, 5 элемент, Yves Rocher, Буслик, E-dostavka, 7 карат, Gipermall, в Coffee sound, в салоне красоты «Время SPA», в фитнес-клубе Lifestyle, на AliExpress, ЛитРес и во многих других. Для получения возврата нужно зарегистрироваться на сайт cashuback.com.
Также есть кэшбек 2% на остальные операции, среди МСС-кодов:
Кэшбек в организациях-партнерах (более 5000) от 2% до 10%. Вне партнерской сети — до 1%.
Например, 10% на автомойке «Мойка-Душ» и кофейне «Кава Ап», 8% в прокате автомобилей «Мир авто, магазине элитной косметики и парфюмерии MinskParfum.by и магазине светильников «ЭльтронБел», 7% в салоне татуировки «У Лисицы» и магазине органической косметики biogarden.by, 6% в медцентре «Эстетическая медицина», 5% в интернет-магазине imarket.by и барбершопе «Чёрный Ус», 2.5% в сети магазинов ГИППО и Белмаркет.
магазин «21 век», «Суоми кидс», «Зеленая аптека», частная школа и сад «Перемена», курсы Мама PRO и др.
Кроме этого, можно получать скидки в рамках программ лояльности «КОЛА» и «Мир привилегий».
Банк Решение,
Visa Virtual и карта А1-banking
1 год
Выпускаются бесплатно только к новому счету.
Кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет).
Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking.
РРБ-Банк,
Visa Classic Rewards «Карта желаний» и CUB
3 года
По «Карте желаний» кэшбек 2% на АЗС в любой точке и 1.5% за остальные операции. Также действуют специальные предложения от магазинов-партнеров.
По карте «CUB» кэшбек до 40% за покупки у партнеров CashUBack. Например, в магазинах 21 век, 5 элемент, Yves Rocher, Буслик, E-dostavka, 7 карат, Gipermall, в Coffee sound, в салоне красоты «Время SPA», в фитнес-клубе Lifestyle, на AliExpress, ЛитРес и во многих других. Для получения возврата нужно зарегистрироваться на сайт cashuback.com.
Также есть кэшбек 2% на остальные операции, среди МСС-кодов:
Кроме карт, указанных в таблице, отметим также «пластик» Visa Classic/Mastercard Standard «Бумеранг» Приорбанка: новые клиенты банка могут выпустить его до 16 августа за 1 рубль за весь срок обслуживания. Кэшбек 0,7% за любые покупки.
В Альфа-Банке можно подключить пакет решений и выпустить к нему любую бонусную карту с кэшбеком. Карта будет бесплатная, но предусмотрена комиссия за сам пакет. Но ее не нужно будет платить при соблюдении одного из условий. Например, по пакету Smart Classic нужно тратить в месяц от 250 BYN (учитываются операции по всем картам в любой валюте, кроме кредитных карт), или совершать от 15 безналичных операций с использованием карты в месяц, или чтобы среднедневной остаток на текущих счетах в белорусских рублях был от 500 BYN.