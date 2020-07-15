Можно вернуть до 40% от стоимости покупки. Собрали 8 бесплатных карт с кэшбеком

Источник материала: Tut.by

Кэшбек в медцентрах, салонах красоты, продуктовых и магазинах одежды, в турфирмах и в прокате авто — буквально на все запросы можно подобрать «пластик» с хорошим возвратом денег от покупки. Но за большинство карт нужно платить за выпуск и обслуживание, и часто немаленькую сумму. FINANCE.TUT.BY решил выяснить, какие в белорусских банках есть бесплатные карты с кэшбеком.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Стоит сказать, что в некоторых случаях кэшбек предоставляют по какой-то категории товаров (например, одежда), но действовать он будет не во всех магазинах, а только там, где есть специальный ММС-код. Уточнять эту информацию нужно в каждом магазине отдельно. Нужно учитывать еще и то, что эта информация может меняться.

Название банка Описание бесплатной карты Срок действия Белгазпромбанк,

Visa Rewards Cashalot Кэшбек в организациях-партнерах (более 5000) от 2% до 10%. Вне партнерской сети — до 1%. Например, 10% на автомойке «Мойка-Душ» и кофейне «Кава Ап», 8% в прокате автомобилей «Мир авто, магазине элитной косметики и парфюмерии MinskParfum.by и магазине светильников «ЭльтронБел», 7% в салоне татуировки «У Лисицы» и магазине органической косметики biogarden.by, 6% в медцентре «Эстетическая медицина», 5% в интернет-магазине imarket.by и барбершопе «Чёрный Ус», 2.5% в сети магазинов ГИППО и Белмаркет. 5 лет Белинвестбанк,

Кобрендинговая виртуальная карточка «Cashelkoff» Кэшбек 0.5% начисляется при оплате в интернете на сумму от 10 рублей. В магазинах одежды, МСС-код: 5621, 5641, 5651, 5691; в книжных: 5192, 5942; спорттоварах: 5941; компьютерных магазинах: 5045, 5734; музыкальные магазины: 5735; магазины игрушек:5945; цветочные и магазины косметики: 5977, 5992; зоомагазины: 5995; универмаги и универсальные магазины:5331, 5 399,5311; туруслуги и отели, мотели, курорты, жилье: 4722, 7011; кинотеатры и видеоигры: 7829 7832, 7841, 7993, 7994, 7829; магазин автозапчастей: 5533; такси, таймшер, аренда и лизинг: 4 121,7012,7512; курьерские услуги: 4215. Кроме того, кэшбек предусмотрен при оплате в салонах «НА'СВЯЗИ» с помощью приложения «Wallet». 3 года Белорусский народный банк,

Visa Gold Кэшбек начисляется 0.5% от суммы. В месяц — не больше 100 рублей. До августа можно бесплатно выпустить карту и подключить к ней функцию манибэк. Срок действия — 2 года Банк Дабрабыт,

Visa Gold Pay Wave «Матуля» Кэшбек 0.5% от всех расчетов, а при покупке специализированных товаров для детей и мам — 2%. Также по карте есть скидки до 30% в сети партнеров, одни из которых: медицинские центры «Синево», «УмкаБелмед», «Добрый доктор», «Эксана», «Лодэ», «Evaclinic»;

магазин «21 век», «Суоми кидс», «Зеленая аптека», частная школа и сад «Перемена», курсы Мама PRO и др. Кроме этого, можно получать скидки в рамках программ лояльности «КОЛА» и «Мир привилегий». 3 года Банк Решение,

Visa Virtual и карта А1-banking Кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking. 1 год Выпускаются бесплатно только к новому счету. РРБ-Банк,

Visa Classic Rewards «Карта желаний» и CUB По «Карте желаний» кэшбек 2% на АЗС в любой точке и 1.5% за остальные операции. Также действуют специальные предложения от магазинов-партнеров. 3 года По карте «CUB» кэшбек до 40% за покупки у партнеров CashUBack. Например, в магазинах 21 век, 5 элемент, Yves Rocher, Буслик, E-dostavka, 7 карат, Gipermall, в Coffee sound, в салоне красоты «Время SPA», в фитнес-клубе Lifestyle, на AliExpress, ЛитРес и во многих других. Для получения возврата нужно зарегистрироваться на сайт cashuback.com. Также есть кэшбек 2% на остальные операции, среди МСС-кодов: супермаркеты (5411); еда и продукты (5199, 5297, 5298, 5299, 5311, 5331, 5412, 5415, 5422, 5441, 5451, 5462);

одежда и обувь (5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 7251, 7278, 7296);

универмаги (5311); магазины электротоваров (5732); оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) (5712);

АЗС (5541, 5542, 5983); кино, билетные операторы (в том числе bycard.by, kassy.by, ticketpro.by, kvitki.by) (7832, 7922);

кафе, рестораны, бары, клубы, фастфуд (5812, 5813, 5814); такси, автобусы, поезда, метро (4011, 4112, 4111, 4121, 4131, 4789).

Название банка, карта, срок действия Описание бесплатной карты Белгазпромбанк,

Visa Rewards Cashalot 5 лет Кэшбек в организациях-партнерах (более 5000) от 2% до 10%. Вне партнерской сети — до 1%. Например, 10% на автомойке «Мойка-Душ» и кофейне «Кава Ап», 8% в прокате автомобилей «Мир авто, магазине элитной косметики и парфюмерии MinskParfum.by и магазине светильников «ЭльтронБел», 7% в салоне татуировки «У Лисицы» и магазине органической косметики biogarden.by, 6% в медцентре «Эстетическая медицина», 5% в интернет-магазине imarket.by и барбершопе «Чёрный Ус», 2.5% в сети магазинов ГИППО и Белмаркет. Белинвестбанк,

Кобрендинговая виртуальная карточка «Cashelkoff» 3 года Кэшбек 0.5% начисляется при оплате в интернете на сумму от 10 рублей. В магазинах одежды, МСС-код: 5621, 5641, 5651, 5691; в книжных: 5192, 5942; спорттоварах: 5941; компьютерных магазинах: 5045, 5734; музыкальные магазины: 5735; магазины игрушек:5945; цветочные и магазины косметики: 5977, 5992; зоомагазины: 5995; универмаги и универсальные магазины:5331, 5 399,5311; туруслуги и отели, мотели, курорты, жилье: 4722, 7011; кинотеатры и видеоигры: 7829 7832, 7841, 7993, 7994, 7829; магазин автозапчастей: 5533; такси, таймшер, аренда и лизинг: 4 121,7012,7512; курьерские услуги: 4215. Кроме того, кэшбек предусмотрен при оплате в салонах «НА'СВЯЗИ» с помощью приложения «Wallet». Белорусский народный банк,

Visa Gold До августа можно бесплатно выпустить карту и подключить к ней функцию манибэк. Срок действия — 2 года Кэшбек начисляется 0.5% от суммы. В месяц — не больше 100 рублей. Банк Дабрабыт,

Visa Gold Pay Wave «Матуля» 3 года Кэшбек 0.5% от всех расчетов, а при покупке специализированных товаров для детей и мам — 2%. Также по карте есть скидки до 30% в сети партнеров, одни из которых: медицинские центры «Синево», «УмкаБелмед», «Добрый доктор», «Эксана», «Лодэ», «Evaclinic»;

магазин «21 век», «Суоми кидс», «Зеленая аптека», частная школа и сад «Перемена», курсы Мама PRO и др. Кроме этого, можно получать скидки в рамках программ лояльности «КОЛА» и «Мир привилегий». Банк Решение,

Visa Virtual и карта А1-banking 1 год Выпускаются бесплатно только к новому счету. Кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking. РРБ-Банк,

Visa Classic Rewards «Карта желаний» и CUB 3 года По «Карте желаний» кэшбек 2% на АЗС в любой точке и 1.5% за остальные операции. Также действуют специальные предложения от магазинов-партнеров. По карте «CUB» кэшбек до 40% за покупки у партнеров CashUBack. Например, в магазинах 21 век, 5 элемент, Yves Rocher, Буслик, E-dostavka, 7 карат, Gipermall, в Coffee sound, в салоне красоты «Время SPA», в фитнес-клубе Lifestyle, на AliExpress, ЛитРес и во многих других. Для получения возврата нужно зарегистрироваться на сайт cashuback.com. Также есть кэшбек 2% на остальные операции, среди МСС-кодов: супермаркеты (5411); еда и продукты (5199, 5297, 5298, 5299, 5311, 5331, 5412, 5415, 5422, 5441, 5451, 5462);

одежда и обувь (5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 7251, 7278, 7296);

универмаги (5311); магазины электротоваров (5732); оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) (5712);

АЗС (5541, 5542, 5983); кино, билетные операторы (в том числе bycard.by, kassy.by, ticketpro.by, kvitki.by) (7832, 7922);

кафе, рестораны, бары, клубы, фастфуд (5812, 5813, 5814); такси, автобусы, поезда, метро (4011, 4112, 4111, 4121, 4131, 4789).

Кроме карт, указанных в таблице, отметим также «пластик» Visa Classic/Mastercard Standard «Бумеранг» Приорбанка : новые клиенты банка могут выпустить его до 16 августа за 1 рубль за весь срок обслуживания. Кэшбек 0,7% за любые покупки.

В Альфа-Банке можно подключить пакет решений и выпустить к нему любую бонусную карту с кэшбеком. Карта будет бесплатная, но предусмотрена комиссия за сам пакет. Но ее не нужно будет платить при соблюдении одного из условий. Например, по пакету Smart Classic нужно тратить в месяц от 250 BYN (учитываются операции по всем картам в любой валюте, кроме кредитных карт), или совершать от 15 безналичных операций с использованием карты в месяц, или чтобы среднедневной остаток на текущих счетах в белорусских рублях был от 500 BYN.