Ресторатор Вадим Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль

Источник материала: Ежедневник

https://euroradio.fm

Известный ресторатор требует от Александра Лукашенко публичных извинений. Если в течение суток извинений не будет, то Прокопьев вызывает главу государства на дуэль.

Как заявил Прокопьев в видеообращении, Александр Лукашенко назвал его п*сом. Это ему якобы подтвердили три человека из хоккейной раздевалки главы государства, пишет euroradio.fm .

"В моем обществе принято, что после таких слов есть только два варианта: публичное извинение или дуэль. У вас, Александр Лукашенко, есть 24 часа на ответ. Не посмотреть это видео вы не сможете: копию направляю лично вашему пресс—секретарю и для верности — во все СМИ", - заявил ресторатор.

В качестве секундантов Прокопьев предлагает пригласить главу МВД Юрия Караева и бывшего командира ОМОНа Юрия Подобеда.

Ранее Прокопьев призывал ресторанам объединяться, чтобы защитить себя и свои интересы в тяжелое время, связанного с пандемией. Позже стало известно, что столичный ресторатор продал все свои доли в белорусских ресторанах и уезжает в Сингапур, где планирует открыть новый ресторан.