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Ресторатор Вадим Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль

15.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

https://euroradio.fm

Известный ресторатор требует от Александра Лукашенко публичных извинений. Если в течение суток извинений не будет, то Прокопьев вызывает главу государства на дуэль.

Как заявил Прокопьев в видеообращении, Александр Лукашенко назвал его п*сом. Это ему якобы подтвердили три человека из хоккейной раздевалки главы государства, пишет euroradio.fm.

"В моем обществе принято, что после таких слов есть только два варианта: публичное извинение или дуэль. У вас, Александр Лукашенко, есть 24 часа на ответ. Не посмотреть это видео вы не сможете: копию направляю лично вашему пресс—секретарю и для верности — во все СМИ", - заявил ресторатор.

В качестве секундантов Прокопьев предлагает пригласить главу МВД Юрия Караева и бывшего командира ОМОНа Юрия Подобеда.

Ранее Прокопьев призывал ресторанам объединяться, чтобы защитить себя и свои интересы в тяжелое время, связанного с пандемией. Позже стало известно, что столичный ресторатор продал все свои доли в белорусских ресторанах и уезжает в Сингапур, где планирует открыть новый ресторан.

 
 
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Известный ресторатор требует от Александра Лукашенко публичных извинений. Если в течение суток извинений не будет, то Прокопьев вызывает главу государства на...
 
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