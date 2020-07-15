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Глава российского Центробанка считает провокацией слухи о деноминации в России

15.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обсуждение темы денежной реформы в России возникло на пустом месте: никаких причин для таких шагов нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после выступления Набиуллиной попросила ее, не дожидаясь сессии вопросов-ответов, прокомментировать тему деноминации, внезапно возникшую в информационном пространстве на прошлой неделе.

"Считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей. Тем не менее, сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей, безусловно, тревожит бизнес. Я бы просила, чтобы вы прокомментировали эти слухи, бессовестные, провокационные, на мой взгляд. Может быть, вы по-другому считаете?", - обратилась к главе ЦБ Матвиенко.

Набиуллина разделила эту оценку. "Нет, я считаю ровно так же. Никаких деноминаций, каких-то денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом, с набором банкнот. И никаких причин здесь что-то менять нет, и люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках, никаких ограничений, никаких изменений в этой части мы не рассматриваем и не планируем", - сказала председатель Банка России.

Замминистра финансов Алексей Моисеев, предваряя свое выступление на заседании, подключился к обсуждению этой темы и пошутил, что "Гознак", совет директоров которого он возглавляет, никаких новых купюр не печатает. "Я как председатель совета директоров "Гознака" хотел бы тоже подтвердить, что "Гознак" не печатает никакие другие банкноты, кроме тех, которые сейчас находятся в обращении", - отметил Моисеев.

"Это опасные слухи, коллеги. Это не шутки с такими вещами. У нас есть закон о фейках, в соответствие с этим законом, если дается ложная информация, которая может привести к экономическим, социальным, иным потрясениям, виновники такой информации должны жестко наказываться. Поэтому я попрошу, Николай Андреевич (заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев - прим. ), давайте посмотрим, может быть, все же понятно, откуда эти слухи, и надо привлекать к ответственности. Зачем людей-то беспокоить, зря волновать ложными слухами", - добавила Матвиенко.
 
 
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Обсуждение темы денежной реформы в России возникло на пустом месте: никаких причин для таких шагов нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на...
 
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