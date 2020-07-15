Лукашенко ожидает дальнейшего роста доходов белорусов

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает, что доходы белорусов и дальше будут расти. Об этом он заявил в среду, 15 июля, во время встречи с активом Витебской области, сообщает БЕЛТА.

Глава государства, говоря о регионе, отметил, что с 1995 года жилищные условия улучшили более 103 тыс. семей. При этом из них почти 8 тыс. – многодетные. По его словам, уровень малообеспеченности уменьшился с почти 50% до 6% в 2019 году.

Он добавил, что ожидает роста этого показателя и дальше.

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