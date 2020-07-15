Хоккеист Александр Павлович продлил контракт с минским «Динамо»

Источник материала: ОНТ

Нападающий сборной Беларуси по хоккею Александр Павлович продлил контракт с минским «Динамо».

32-летний форвард проведёт в команде уже 10-й сезон. Всего в КХЛ Павлович сыграл 332 матча, забросил 33 шайбы и отдал 34 голевые передачи. Был капитаном клуба. В составе сборной Беларуси сыграл на четырёх чемпионатах мира.

Напомним, минское «Динамо» уже приступило к тренировкам на «Минск-Арене». К команде присоединились легионеры: нападающий Франсис Паре и вратарь Дэнни Тэйлор. Накануне прилетел в Минск и новичок «Динамо» - чешский голкипер Доминик Фурх. Клуб продолжает формирование состава и планирует подписать нескольких легионеров: центрфорварда и двух защитников.

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