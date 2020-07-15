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На Граевке не будет горячей воды с 16 по 20 июля
15.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как информируют в КУПП «Брестское котельное хозяйство», в связи с проведением испытаний на гидравлическую плотность и механическую прочность тепловых сетей, будет отключена горячая вода в микрорайоне Граевка с 6:00 16 июля до 00:00 20 июля.
Напомним,
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Как информируют в КУПП «Брестское котельное хозяйство», в связи с проведением испытаний на гидравлическую плотность и механическую прочность тепловых сетей,...
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