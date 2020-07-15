На Граевке не будет горячей воды с 16 по 20 июля

Источник материала: Виртуальный Брест

Как информируют в КУПП «Брестское котельное хозяйство», в связи с проведением испытаний на гидравлическую плотность и механическую прочность тепловых сетей, будет отключена горячая вода в микрорайоне Граевка с 6:00 16 июля до 00:00 20 июля.





Напомним, ранее сообщалось , что на этой неделе без горячей воды будет центр Бреста, Южный, Ковалево и Вулька.