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В Горках собирают экспозицию «Рожденные в СССР»

15.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Этой весной педагоги Горецкого центра туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи, на базе которого вот уже пять лет успешно действует краеведческий музей, обратились в редакцию «Горецкого вестника» с просьбой объявить жителям района об их акции «Подари музею экспонат!». В учреждении есть масса самобытных вещей разных времен, от 18 века по 90-е годы прошлого столетия, и сфер жизнедеятельности наших предков — этнографии, быта, ремесленничества. Большой объем музейного фонда занимали предметы советской эпохи. И коллектив центра решил выделить эти вещи в отдельную экспозицию с говорящим названием «Рожденные в СССР», тем более площади центра позволяют выставить в отдельном зале даже мебель тех времен.

 

В Горках собирают экспозицию «Рожденные в СССР»

 

На газетный материал о том, что центр туризма собирает новую экспозицию и просит сограждан откликнуться и, по возможности, передать для нее предметы советского периода и тем самым подарить им вторую жизнь в качестве музейных экспонатов, откликнулись неравнодушные горожане и сельчане нашего края.

 

В Горках собирают экспозицию «Рожденные в СССР»

 

Директор центра туризма Светлана Терехова с удовольствием рассказывает о новых поступлениях за время акции и благодарит всех, кто передал в их музей различные вещи, даже мебель. Некоторые дарители, а со многими педагоги центра были уже знакомы, из скромности не стали называть своих имен, утверждая, что добрые дела нужно делать не напоказ.

 

В Горках собирают экспозицию «Рожденные в СССР»

 

— Первой откликнулась женщина, которая твердо решила отдать нам пианино, — восторженно показывает ценный экспонат Светлана Ивановна. — Это было весьма неожиданно, ведь предмет дорогой, редкий, одесской фабрики. Потом наша экспозиция пополнилась мебелью 50-70-х гг. Это сервант, трюмо 1973 г. (на этикетке цена 34 руб. 40 коп.), платяной шкаф с большим зеркалом, 4 кресла, диван, ножная швейная машинка, магнитофоны, фотоаппараты, пылесос, телевизор. Еще немало книг, пластинок, журналов, открыток. Добавились экспонаты в нашу коллекцию чемоданов, которые мы используем во время экскурсий, рассказывая «Истории одного чемодана», и их с интересом слушают дети.

 

В Горках собирают экспозицию «Рожденные в СССР»

 

Коллектив центра туризма очень благодарен всем, кто откликнулся на их просьбу. Особые слова признательности Светлана Терехова сказала в адрес Михаила Григорьевича Панченко, Галины Ивановны Захаренко, Игоря Александровича Юрченко, Егора Николаевича Могильного, Татьяны Владимировны Поздняковой, Леонида Владимировича Исакова, Людмилы Владимировны Кравцовой.

 

В Горках собирают экспозицию «Рожденные в СССР»

 

Светлана Ивановна отметила:

— Идею создания новой отдельной экспозиции наш коллектив вынашивал давно, а реализацию ее начала молодой творческий специалист, инициативный педагог Мария Божкова. Она же и принесла первые экспонаты, настроила всех на воплощение наших идей.

 

В Горках собирают экспозицию «Рожденные в СССР»

 

Вот так в рамках Года малой родины коллектив центра туризма и наши местные патриоты вместе делают хорошее полезное дело. Благодаря их совместной работе экспонаты новой экспозиции увидят внуки и пра­внуки тех, кто родился в СССР, а целая эпоха социалистического прошлого займет достойное место в музее об истории нашего Горецкого края. Экспозиция будет хорошей площадкой для проведения вне­школьных тематических мероприятий и праздников. Ее открытие планируется на начало нового учебного года, с приглашением всех желающих, особое внимание тем, кто передал в дар музею новые экспонаты.

 

В Горках собирают экспозицию «Рожденные в СССР»

 

Акция «Подари музею экспонат!» продолжается. И, может быть, впереди еще немало интересных находок и открытий.

 

Текст — Галина Кожевникова

Фото — Михаил Левцов


 
 
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  Этой весной педагоги Горецкого центра туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи, на базе которого вот уже пять лет успешно действует краеведческий музей,...
 
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