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О родниках Мозырского района

15.07.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

По результатам лабораторных исследований проб воды из указанных родников, проведенных 16-26.06.2020 в порядке госсаннадзора, качество воды в данных родниках соответствует гигиеническим нормативам, предъявляемым к питьевой воде.

Родники в н.п.Акулинка, у н.п.Скрыгалов, в районе дач н.п.Лучежевичи», в н.п.Борисковичи, н.п.Васьковка, у дороги на промзону Мозырь -11 не оборудованы, со снижающимся дебитом, вплоть до отсутствия воды. По результатам лабораторного контроля от 16.06.2020 качество воды в данных родниках не соответствует гигиеническим нормативам по показателям цветность, мутность, содержание нитратов и напрямую зависит от проникновения загрязнений. Использование воды из данных родников для питьевых нужд может привести к возникновению различных неинфекционных и инфекционных заболеваний, поэтому использовать ее можно только для хозяйственных нужд.

О результатах дальнейшего лабораторного контроля проб воды из родников информация будет размещена на сайте mozyrzcge.by.
 
 
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На территории Мозырского района активно эксплуатируются населением родники: «Добрица», расположенный у н.п.Новики в урочище «Сидельники», у н.п.Новая Нива...
 
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