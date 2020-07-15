О родниках Мозырского района

Источник материала: Mlife

По результатам лабораторных исследований проб воды из указанных родников, проведенных 16-26.06.2020 в порядке госсаннадзора, качество воды в данных родниках соответствует гигиеническим нормативам, предъявляемым к питьевой воде.Родники в н.п.Акулинка, у н.п.Скрыгалов, в районе дач н.п.Лучежевичи», в н.п.Борисковичи, н.п.Васьковка, у дороги на промзону Мозырь -11 не оборудованы, со снижающимся дебитом, вплоть до отсутствия воды. По результатам лабораторного контроля от 16.06.2020 качество воды в данных родниках не соответствует гигиеническим нормативам по показателям цветность, мутность, содержание нитратов и напрямую зависит от проникновения загрязнений. Использование воды из данных родников для питьевых нужд может привести к возникновению различных неинфекционных и инфекционных заболеваний, поэтому использовать ее можно только для хозяйственных нужд.О результатах дальнейшего лабораторного контроля проб воды из родников информация будет размещена на сайте