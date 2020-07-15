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Италия вернула Франции украденную работу художника Бэнкси

15.07.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Власти Италии вернули Франции работу уличного художника Бэнкси, которая несколько лет назад была похищена из парижского концертного зала «Батаклан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Италия вернула Франции украденную работу художника Бэнкси

Граффити, выполненное на двери запасного выхода, посвящено жертвам теракта 13 ноября 2015 года. В минувшем месяце произведение искусства обнаружили в сельском доме в итальянской области Абруццо. Церемония передачи двери с рисунком состоялась в здании французского посольства в Риме.   

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Новости Италии. Власти Италии вернули Франции работу уличного художника Бэнкси, которая несколько лет назад была похищена из парижского концертного зала...
 
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