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Италия вернула Франции украденную работу художника Бэнкси
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Власти Италии вернули Франции работу уличного художника Бэнкси, которая несколько лет назад была похищена из парижского концертного зала «Батаклан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Граффити, выполненное на двери запасного выхода, посвящено жертвам теракта 13 ноября 2015 года. В минувшем месяце произведение искусства обнаружили в сельском доме в итальянской области Абруццо. Церемония передачи двери с рисунком состоялась в здании французского посольства в Риме.
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Новости Италии. Власти Италии вернули Франции работу уличного художника Бэнкси, которая несколько лет назад была похищена из парижского концертного зала...
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