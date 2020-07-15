Нефть резко выросла в цене после новостей о сокращении запасов в США

Источник материала: ОНТ

15 июля цены на нефть резко растут после новостных сообщений о падении запасов «черного золота» в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:38 по минскому времени стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent составила $43,23 за баррель, показав таким образом прирост в 0,77% по сравнению с предыдущим днем торгов. При этом стоимость барреля нефти марки WTI также увеличилась до $40,67, показав прирост в 0,97%.

Очередному скачку стоимости нефти поспособствовала публикация Американским институтом нефти (API)данных о сокращении запасов на 8,3 млн баррелей за минувшую неделю, до отметки 531 млн баррелей общего объема. При этом ранее аналитики прогнозировали, что объем сокращений составит только 2,1 млн баррелей.

Рост спроса на нефть подстегивает и ожидающаяся встреча мониторингового комитета ОПЕК+, на которой участники сделки должны будут оценить текущие результаты выполнения соглашения о сокращении добычи нефти, а также следующий этап сокращений.

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