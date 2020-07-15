Оттепель всё? Впервые в истории Беларуси на выборы не пригласили наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

"Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) сообщила министерству иностранных дел Беларуси, что отсутствие приглашения наблюдать за предстоящими президентскими выборами не позволяет БДИПЧ наблюдать за текущим избирательным процессом", - отмечено в сообщении.





При этом директор БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир заявила, что "отсутствие своевременного приглашения более чем через два месяца после объявления выборов помешало БДИПЧ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса".





Интерфакс. "К ним относятся такие области, которые мы отметили в последних отчетах о наблюдениях как требующие улучшения в Беларуси, как формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов. Из результатов этих процессов ясно, что власти не предприняли никаких шагов для повышения своей инклюзивности", - цитирует сообщение





Директор БДИПЧ также отметила, что Бюро приложило все усилия после вспышки пандемии Covid-19, чтобы выполнить свой мандат по наблюдению за выборами, и проводило наблюдение в нескольких странах с тех пор, как были широко сняты ограничения на поездки. "Отсутствие своевременного приглашения в такой сложной ситуации отражает отсутствие приверженности сотрудничеству с наблюдателями за выборами БДИПЧ, как это предусмотрено обязательствами ОБСЕ", - добавила Гисладоттир .





Вместе с тем глава БДИПЧ подтвердила свою глубокую озабоченность сообщениями о том, что потенциальные кандидаты в президенты Беларуси были запуганы, а активисты оппозиции арестованы.





"Защита основных свобод собраний и выражения мнений является предварительным условием для подлинных демократических выборов", - подчеркнула она.









Директор БДИПЧ также призвала власти предпринять конкретные и незамедлительные шаги для защиты осуществления основных свобод в Беларуси.