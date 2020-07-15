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Как просыпаться с плоским животом, или Как избавиться от жира на животе за ночь?

15.07.2020 13:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как просыпаться с плоским животом, или Как избавиться от жира на животе за ночь?

Если вы хотите постоянно просыпаться с плоским животом, а также оставаться стройной весь оставшийся день, то вам необходимо следовать следующим рекомендациям. Об этом сообщает портал Goodhouse.ru. 

  • Ужинайте правильно

Здесь имеются в виду не только продукты питания, но и поза за обеденным столом. Во время еды необходимо держать спину прямо. Иначе в нижней части живота соберётся воздух, из-за чего вы с утра не сможете увидеть свою узкую талию. 

  • Массируйте живот перед сном

Массаж помогает активнее работать кишечнику. Для того, чтобы эффект был максимальным, массируйте живот кончиками пальцев. Начните с правой верхней части живота и потом спуститесь вниз по левой

  • Не принимайте перед сном витамины

Дело в том, что витамины в своём составе содержат неабсорбируемые сахарные спирты, которые плохо переваривает наш желудок. Поэтому не стоит перегружать ночью кишечник. Принимайте витамины минимум за 2 часа до сна. 

  • Прогуляйтесь после ужина

Недолгая прогулка перед сном поможет не только вам крепче спать, но также поможет вашему кишечнику работать лучше. Это предотвратит вздутие живота. 

  • Откажитесь от газированных напитков 

Наиболее частой причиной вздутия живота является употребление газированных напитков. Лучше отказаться от их употребления за 2 часа до сна. В идеале – не употреблять их вовсе. Такие напитки очень негативно сказываются на работе внутренних органов. 

  • Пейте мятный чай перед сном

Оказывается, что мята помогает не только успокаивать нервную систему перед сном, но и предупреждать вздутие живота. 

Фото: step2style.com

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Если вы хотите постоянно просыпаться с плоским животом, а также оставаться стройной весь оставшийся день, то вам необходимо следовать следующим рекомендациям. Об...
 
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