Как просыпаться с плоским животом, или Как избавиться от жира на животе за ночь?

Источник материала: ОНТ

Если вы хотите постоянно просыпаться с плоским животом, а также оставаться стройной весь оставшийся день, то вам необходимо следовать следующим рекомендациям. Об этом сообщает портал Goodhouse.ru.

Ужинайте правильно

Здесь имеются в виду не только продукты питания, но и поза за обеденным столом. Во время еды необходимо держать спину прямо. Иначе в нижней части живота соберётся воздух, из-за чего вы с утра не сможете увидеть свою узкую талию.

Массируйте живот перед сном

Массаж помогает активнее работать кишечнику. Для того, чтобы эффект был максимальным, массируйте живот кончиками пальцев. Начните с правой верхней части живота и потом спуститесь вниз по левой

Не принимайте перед сном витамины

Дело в том, что витамины в своём составе содержат неабсорбируемые сахарные спирты, которые плохо переваривает наш желудок. Поэтому не стоит перегружать ночью кишечник. Принимайте витамины минимум за 2 часа до сна.

Прогуляйтесь после ужина

Недолгая прогулка перед сном поможет не только вам крепче спать, но также поможет вашему кишечнику работать лучше. Это предотвратит вздутие живота.

Откажитесь от газированных напитков

Наиболее частой причиной вздутия живота является употребление газированных напитков. Лучше отказаться от их употребления за 2 часа до сна. В идеале – не употреблять их вовсе. Такие напитки очень негативно сказываются на работе внутренних органов.

Пейте мятный чай перед сном

Оказывается, что мята помогает не только успокаивать нервную систему перед сном, но и предупреждать вздутие живота.

Фото: step2style.com

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