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В «Великом камне» проходит выставка передовых моделей электротранспорта

15.07.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В «Великом камне» проходит выставка передовых моделей электротранспорта

От электробусов до электроскутеров – в «Великом камне» выставка передовых моделей. Так в Беларуси отмечают День электротранспорта.

Снижение выбросов в атмосферу и, конечно, безопасность – основные критерии в пользу электрокаров. В экспозиции представлены и пассажирский транспорт (правда, видеть его можно и на дорогах) десятки электробусов уже курсируют по городам страны. Благодаря запуску БелАЭС откроются новые возможности для развития этой отрасли.

Для тех, кто в нашей стране готов пересесть на электромобили, есть все условия: отмена дорожного сбора, таможенной пошлины и зеленые номера. Активно развивается в Беларуси инфраструктура – по всей стране уже более 260 тысяч заправок для электрокаров. 

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От электробусов до электроскутеров – в «Великом камне» выставка передовых моделей. Так в Беларуси отмечают День электротранспорта. Снижение выбросов в атмосферу...
 
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