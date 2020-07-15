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Что думают белорусы о событиях 14 июля?
Источник материала: ОНТ
Белорусы высказываются в соцсетях об акциях, которые прошли в разных городах страны 14 июля.
Так,
«Почти каждый, кто был там, оказался на площади намеренно. И больше всего злит и расстраивает, что многие туда пошли ради хайпа, просто потому, что все пошли и я пошёл», –
Пользователь Артём Амирджанянц на своей странице в Facebook
Напомним, что по факту нарушения общественного порядка 14 июля в Минске Следственный комитет
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Белорусы высказываются в соцсетях об акциях, которые прошли в разных городах страны 14 июля. Так, пользователь Facebook Алёна Кривко призвала соотечественников не...
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