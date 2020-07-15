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Что думают белорусы о событиях 14 июля?

15.07.2020 13:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что думают белорусы о событиях 14 июля?

Белорусы высказываются в соцсетях об акциях, которые прошли в разных городах страны 14 июля.

Так, пользователь Facebook Алёна Кривко призвала соотечественников не устраивать беспорядки.

Пользователь Facebook Анна Ковалева призналась, что ей больно смотреть, как граждане нашей страны провоцируют друг друга, оскорбляют. 

«Почти каждый, кто был там, оказался на площади намеренно. И больше всего злит и расстраивает, что многие туда пошли ради хайпа, просто потому, что все пошли и я пошёл», – высказала мнение Вика Любомирова. 

Пользователь Артём Амирджанянц на своей странице в Facebook попросил помнить о гуманизме.

Напомним, что по факту нарушения общественного порядка 14 июля в Минске Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусы высказываются в соцсетях об акциях, которые прошли в разных городах страны 14 июля. Так, пользователь Facebook Алёна Кривко призвала соотечественников не...
 
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