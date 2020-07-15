Евродепутат: У народа Беларуси украли президентские выборы

«Сегодняшнее (14 июля - прим. ред.) решение Центральной избирательной комиссии не регистрировать ведущих кандидатов оппозиции Бабарыко и Цепкало украло у народа Беларуси президентские выборы», - заявил он в своем видеобращении.





По его словам, «можно украсть кандидатов в президенты и выборы, но нельзя лишить людей возможности требовать перемен».





«Большинство белорусов требуют перемен, и это означает конец Лукашенковскому режиму, который не понимает воли абсолютного большинства белорусского народа», — сказал евродепутат.





Он подчеркнул, что действия Лукашенко будут иметь последствия.





«Евросоюз не будет терпеть политзаключенных в Беларуси; не потерпит пыток невинных людей в тюрьме, которые хотят лучшего будущего для европейской Беларуси.





Евросоюз не будет терпеть постоянных преследований и репрессий независимых СМИ, блогеров, организаций гражданского общества, предпринимателей, активистов и людей культуры, искусства или политики», — сказал Кубилюс.





Бывший премьер Литвы подчеркнул, что «Беларусь без господина Лукашенко, свободная от диктатуры, заслуживает лучшего будущего в европейской семье. Она заслуживает европейского пути перемен. Беларусь заслуживает нового будущего, без репрессий и политзаключённых».







