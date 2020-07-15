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Два вертолетоносца и две подлодки. В России в один день заложат шесть боевых кораблей

15.07.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Единый день закладки новых кораблей и подводных лодок пройдет на предприятиях кораблестроительной отрасли России 16 июля. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.


Российские вертолетоносцы заменят французские «Мистрали», которые так и не получилось купить. Фото: wikipedia.org

«16 июля будут заложены два фрегата модернизированного проекта 22 350, две многоцелевых атомных подводных лодки проекта 885 М „Ясень-М“ и впервые в истории российского флота два универсальных десантных корабля проекта 23 900», — уточнил он.

Фрегаты модернизированного проекта 22 350 будет строить петербургская «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Они ориентировочно будут названы «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Сейчас на предприятии на разных стадиях строительства уже находятся четыре фрегата проекта 22 350 и модернизированного проекта 22 350. Один из них — «Адмирал Касатонов» — готовится к передаче флоту. В пресс-службе «Северной верфи» не стали комментировать информацию источника.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 М «Ясень-М» будут заложены на северодвинском «Севмаше» (входит в ОСК). Контракт на их строительство был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019».

Универсальные десантные корабли будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Первоначально закладка планировалась на 29 июня, но была перенесена. Как сообщил ТАСС в мае источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны России заключило контракт на строительство двух вертолетоносцев стоимостью около 100 млрд рублей. Предполагается, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тыс. т, длина около 220 м. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев. Ранее в СССР и России корабли подобного класса не строились.

ТАСС не располагает комментариями пресс-служб «Севмаша» и «Залива» относительно предстоящих закладок.

 
 
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