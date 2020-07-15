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МВД уточняет: в ходе уличных акций задержаны 250 человек

15.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе несанкционированных уличных акций, который прошли накануне вечером в Минске и других городах страны, были задержаны 250 человек, сообщает пресс-служба МВД.

Накануне вечером в ряде городов Беларуси состоялись несанкционированные акции - таким образом люди среагировали на решение Центризбиркома не регистрировать кандидатами в президенты  экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало. В Минске люди собирались в разных частях города. Милиция призывала их разойтись, затем начались задержания, в ряде случаев они перерастали в стычки с милицией.

Среди задержанных есть велосипедисты и водители транспортных средств. Велосипедисты также выехали организованной группой в центр Минска, водители ряда автомобилей, ехавшие по дорогам, сигналили.

"Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске", - рассказали в МВД.

Из областных центров без задержаний обошлось, судя по всему, только в Витебске.

Часть задержанных после составления административных протоколов и профилактических бесед была отпущена. Отдельные граждане, подчеркнули в МВД, помещены в изолятор временного содержания.

"Действия сотрудников милиции, в особенности ОМОНа и ГАИ, отличались слаженностью и четкостью. Несмотря на агрессию отдельных граждан, они показали выдержку и высокий профессионализм", - считает пресс-служба МВД.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В ходе несанкционированных уличных акций, который прошли накануне вечером в Минске и других городах страны, были задержаны 250 человек, сообщает пресс-служба МВД.
 
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