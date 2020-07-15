МВД уточняет: в ходе уличных акций задержаны 250 человек

Накануне вечером в ряде городов Беларуси состоялись несанкционированные акции - таким образом люди среагировали на решение Центризбиркома не регистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало. В Минске люди собирались в разных частях города. Милиция призывала их разойтись, затем начались задержания, в ряде случаев они перерастали в стычки с милицией.





Среди задержанных есть велосипедисты и водители транспортных средств. Велосипедисты также выехали организованной группой в центр Минска , водители ряда автомобилей, ехавшие по дорогам, сигналили.





"Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске", - рассказали в МВД.





Из областных центров без задержаний обошлось, судя по всему, только в Витебске





Часть задержанных после составления административных протоколов и профилактических бесед была отпущена. Отдельные граждане, подчеркнули в МВД, помещены в изолятор временного содержания.





"Действия сотрудников милиции, в особенности ОМОНа и ГАИ, отличались слаженностью и четкостью. Несмотря на агрессию отдельных граждан, они показали выдержку и высокий профессионализм", - считает пресс-служба МВД.



