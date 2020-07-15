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В Калинковичском районе столкнулись грузовик и легковушка

15.07.2020 13:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Калинковичском районе столкнулись грузовик и легковушка

В Калинковичском районе грузовик протаранил грузовой автомобиль. Чтобы спасти водителя легковушки понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


ДТП произошло утром 14 июля в агрогородке Дудичи. Грузовой МАЗ с прицепом врезался в легковой Opel, водитель которого оказался зажат в машине. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось использовать специальный инструмент, чтобы высвободить застрявшего в легковушке мужчину. 


После осмотра медиков водитель Opel был госпитализирован. Водитель грузовика при этом не пострадал. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. 

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В Калинковичском районе грузовик протаранил грузовой автомобиль. Чтобы спасти водителя легковушки понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба...
 
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