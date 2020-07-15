|
В Калинковичском районе столкнулись грузовик и легковушка
Источник материала: ОНТ
В Калинковичском районе грузовик протаранил грузовой автомобиль. Чтобы спасти водителя легковушки понадобилась помощь спасателей. Об этом
ДТП произошло утром 14 июля в агрогородке Дудичи. Грузовой МАЗ с прицепом врезался в легковой Opel, водитель которого оказался зажат в машине. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось использовать специальный инструмент, чтобы высвободить застрявшего в легковушке мужчину.
После осмотра медиков водитель Opel был госпитализирован. Водитель грузовика при этом не пострадал. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Калинковичском районе грузовик протаранил грузовой автомобиль. Чтобы спасти водителя легковушки понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)