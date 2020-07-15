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Синоптики: климатическое лето в Беларуси стало больше на 5-7 дней

15.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Климатическое лето увеличилось в Беларуси на 5-7 дней, а зима продолжает сокращаться, сообщила журналистам начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных "Белгидромета" Наталья Клевец.




"В связи с повышением температуры воздуха мы отмечаем сейчас увеличение климатического лета. У нас увеличивается больше теплый период. Например, климатическое лето за последние 30 лет в среднем увеличилось на 5-7 дней", - сказала Наталья Клевец.

Вместе с этим наблюдается сокращение зимнего периода. Например, в этом году климатической зимы не было вовсе из-за высоких температур.

Зато число аномальных явлений в стране стремительно не растет, успокоили синоптики. Единственное, чего стало больше – это аномальная жара.

"Опасная жара выше 35°С отмечается все чаще. Если раньше +35°С мы могли только наблюдать по югу Беларуси – Брестская, Гомельская область, то сейчас уже такие температуры могут отмечаться по всей территории страны", - рассказала представитель Гидромета.

По климатическим показателям зима в 2020 году стала самой теплой и аномальной. Такой теплый январь отмечен впервые за всю историю метеонаблюдений - средняя температура воздуха в этом месяце составила +1,1°С.

Максимальная температура воздуха за зиму была зафиксирована в Дрогичине 18 декабря: столбик термометра поднялся до +12,8°С. Минимальная составила – 11,1°С, она была зафиксирована на станции Озерище 8 февраля.

Если говорить про нынешнее лето, то пока рекордов оно не бьет. Средняя температура июня составила +19,6°С, что выше климатической нормы на 3,2°С. Напомним, самым теплым за всю историю метеонаблюдений признан июнь 2019 года.

Максимальную температуру воздуха зафиксировали 11 июня в Жлобине, где было +34,4°С. Самым холодным местом в прошлом месяце стал Березинский заповедник, где 5 июня наблюдали +3,2°С. 
 
 
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Климатическое лето увеличилось в Беларуси на 5-7 дней, а зима продолжает сокращаться, сообщила журналистам начальник отдела изучения изменений климата службы...
 
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