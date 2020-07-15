Военные США ушли с пяти баз в Афганистане по договору с «Талибаном»

Источник материала: Tut.by

Американские войска покидают сразу пять военных баз в Афганистане в рамках сокращения своих сил в стране по договору с движением "Талибан". Об этом пишет defenseworld.net.



Фото: wikipedia.org

Напомним, 29 февраля США согласились снизить количество своих военных в Афганистане до 8600 человек и покинуть пять баз. «Мы выполнили это обязательство, осталось около восьми с половиной тысяч человек, а базы, ранее занятые силами США, переданы афганским партнерам», — заявил помощник министра обороны Штатов по связям с общественностью Джонатан Хоффман.

Военные объекты, с которых ушли американские военнослужащие, расположены в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман. Большие по размеру базы в окрестностях Кабула, Баграме и Кандагаре по-прежнему заняты военными США.

Специальный представитель США по достижению мира в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что американская сторона выполнила ключевые условия соглашения с "Талибаном". Он добавил, что для достижения мира в Афганистане нужно работать дальше: добиваться освобождения всех заключенных, сокращения масштабов насилия, полного выполнения обязательств по борьбе с терроризмом и начала прогресса во внутриафганских переговорах.