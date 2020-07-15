ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правда ли, что нельзя спать на левом боку? Врач отвечает на простой вопрос

15.07.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Есть мнение, что нужно стараться засыпать и спать исключительно на правом боку, а вот на левом — «категорически не рекомендуется». Что об этом говорит медицина? На «Простой вопрос» отвечает врач-сомнолог «Центра здорового сна» Наталья Шилова.

  • Наталья ШиловаВрач-психотерапевт высшей категории, сомнолог

— Это миф, который связан с расположением сердца: кто-то считает, что если мы спим на левом боку, то можем как-то увеличить нагрузку на его работу. На самом деле, это неправда: все органы внутри организма надежно расположены и хорошо зафиксированы, и чтобы изменить их положение, нарушить работу, должны произойти действительно значимые воздействия на тело — какая-либо травма, повреждения. Само же положение тела во сне не может повлиять на работу внутренних органов. Если бы все было так просто, то одним изменением положения тела можно было бы лечить ряд серьезных заболеваний.

Человек во сне себя не контролирует, ночью переворачивается — и это нормально. Не нужно давать себе перед сном какие-то установки: выбирать надо ту позу, которая более комфортная для засыпания и благодаря которой человек просыпается отдохнувшим. Спать можно на спине, на левом или правом боку. Не физиологичным для шеи считается только сон на животе.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть мнение, что нужно стараться засыпать и спать исключительно на правом боку, а вот на левом - «категорически не рекомендуется». Что об этом говорит медицина?
 
Новости дня
Новости разные
 
Несогласные с отказом регистрировать Бабарико минчане снова вышли на улицу и идут к ЦИК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика