Правда ли, что нельзя спать на левом боку? Врач отвечает на простой вопрос

Источник материала: Tut.by

Есть мнение, что нужно стараться засыпать и спать исключительно на правом боку, а вот на левом — «категорически не рекомендуется». Что об этом говорит медицина? На « Простой вопрос » отвечает врач-сомнолог «Центра здорового сна» Наталья Шилова.

Наталья ШиловаВрач-психотерапевт высшей категории, сомнолог Врач-психотерапевт высшей категории,

— Это миф, который связан с расположением сердца: кто-то считает, что если мы спим на левом боку, то можем как-то увеличить нагрузку на его работу. На самом деле, это неправда: все органы внутри организма надежно расположены и хорошо зафиксированы, и чтобы изменить их положение, нарушить работу, должны произойти действительно значимые воздействия на тело — какая-либо травма, повреждения. Само же положение тела во сне не может повлиять на работу внутренних органов. Если бы все было так просто, то одним изменением положения тела можно было бы лечить ряд серьезных заболеваний.

Человек во сне себя не контролирует, ночью переворачивается — и это нормально. Не нужно давать себе перед сном какие-то установки: выбирать надо ту позу, которая более комфортная для засыпания и благодаря которой человек просыпается отдохнувшим. Спать можно на спине, на левом или правом боку. Не физиологичным для шеи считается только сон на животе.