ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Несогласные с отказом регистрировать Бабарико минчане снова вышли на улицу и идут к ЦИК

15.07.2020 14:08 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 15 июля, минчане, несогласные с исключением из президентской гонки Виктора Бабарико, снова собираются на улице. На этот раз у Дома правительства: они хотят пожаловаться в ЦИК на его вчерашнее решение не регистрировать экс-банкира кандидатом.

Минчане выстраиваются в очередь у дверей Центризбиркома, потому что откликнулись на призыв штаба Бабарико. Он предложил всем, кто возмущен снятием Виктора с выборов, подать жалобы в ЦИК на нарушение законодательства Беларуси о выборах.

Очевидцы говорят, что в очереди – десятки минчан. Среда, будний день.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 15 июля, минчане, несогласные с исключением из президентской гонки Виктора Бабарико, снова собираются на улице. На этот раз у Дома правительства: они хотят...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой лёгкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика