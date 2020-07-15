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Несогласные с отказом регистрировать Бабарико минчане снова вышли на улицу и идут к ЦИК
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 15 июля, минчане, несогласные с исключением из президентской гонки Виктора Бабарико, снова собираются на улице. На этот раз у Дома правительства: они хотят пожаловаться в ЦИК на его вчерашнее решение не регистрировать экс-банкира кандидатом.
Минчане выстраиваются в очередь у дверей Центризбиркома, потому что откликнулись на призыв штаба Бабарико. Он предложил всем, кто возмущен снятием Виктора с выборов, подать жалобы в ЦИК на нарушение законодательства Беларуси о выборах.
Очевидцы говорят, что в очереди – десятки минчан. Среда, будний день.
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Сегодня, 15 июля, минчане, несогласные с исключением из президентской гонки Виктора Бабарико, снова собираются на улице. На этот раз у Дома правительства: они хотят...
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