Несогласные с отказом регистрировать Бабарико минчане снова вышли на улицу и идут к ЦИК

Источник материала: KYKY

Сегодня, 15 июля, минчане, несогласные с исключением из президентской гонки Виктора Бабарико, снова собираются на улице. На этот раз у Дома правительства: они хотят пожаловаться в ЦИК на его вчерашнее решение не регистрировать экс-банкира кандидатом.

Минчане выстраиваются в очередь у дверей Центризбиркома, потому что откликнулись на призыв штаба Бабарико. Он предложил всем, кто возмущен снятием Виктора с выборов, подать жалобы в ЦИК на нарушение законодательства Беларуси о выборах.

Очевидцы говорят, что в очереди – десятки минчан. Среда, будний день.