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Коммуникационная платформа Microsoft Lynс для бизнес-клиентов появилась в Беларуси

15.07.2020 14:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС предлагает корпоративным клиентам подключиться к платформе Microsoft Lynс для эффективной удаленной работы. Она связывает различные способы и устройства коммуникации в один сервис и позволяет в режиме реального времени обмениваться мгновенными сообщениями, делать аудио- и видеозвонки, организовывать веб-конференции вне зависимости от места нахождения сотрудников и типа используемых устройств. Сервис Lynс особенно актуален для организаций с обширной сетью филиалов.

Интерфейс Lynс прост в управлении и позволяет общаться с сотрудниками, клиентами и партнерами везде, где есть доступ к интернету. Во время проведения веб-конференций или вебинаров можно единовременно подключить до 50 участников. Присоединиться к общению можно без установки ПО — по ссылке в браузере. Пользователи коммуникативной платформы могут обмениваться документами, слайдами, использовать веб-доску и предоставлять доступ к своему экрану для редактирования текстов. Сервис свободно интегрируется с офисными продуктами: Microsoft Office, Outlook WebApp и Microsoft Exchange.

Чтобы воспользоваться возможностями Microsoft Lynс, необходимо выбрать один из тарифных планов Lync Standard или Lynс Enterprise, обратившись в контактный центр МТС по номеру 0990 или к сотруднику отдела по работе с ключевыми клиентами.

Применение сервиса Microsoft Lynс не предполагает значительных единовременных трат на приобретение дополнительного оборудования и лицензии. Клиент ежемесячно оплачивает доступ к платформе только для необходимого количества пользователей. Масштабируемость и гибкость системы Microsoft Lynс также позволяют оптимизировать расходы: чем больше пользователей, тем дешевле стоимость одного подключения. 

Подробнее о платформе Microsoft Lynс и подключении смотрите здесь.

 
 
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МТС предлагает корпоративным клиентам подключиться к платформе Microsoft Lynс для эффективной удаленной работы.
 
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