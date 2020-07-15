В России начали собирать новый седан Kia K5

Источник материала: Tut.by

На заводе «Автотор» в Калининграде началось серийное производство нового седана Kia K5. Производство модели ведется методом крупноузловой сборки (то есть без сварки и окраски кузовов).





По сути, это новое поколение седана Optima, которое в Корее было представлено в конце прошлого года под местным обозначением K5 . Теперь менее звучное название почему-то было решено использовать и для глобального рынка, в том числе и российского. «Новая модель технически, концептуально и эмоционально превосходит своего предшественника, поэтому для нее было выбрано новое глобальное имя», — так прокомментировали смену названия в Kia.





На рынке ТС 4,9-метровый седан будет предложен с двумя бензиновыми двигателями, автоматическими коробками и передним приводом. Базовая версия K5 получит двухлитровый мотор MPI с распределенным впрыском (150 л.с. и 192 Нм крутящего момента) в паре с 6-ступенчатым «автоматом». У топ-версии седана будет 2,5-литровый двигатель GDI (194 л.с. и 246 Нм) с непосредственным впрыском и сблокированный с 8-ступенчатым «автоматом».

Информация о ценах и комплектациях будет представлена ближе к дате начала продаж — у российских дилеров новый K5 ожидается осенью.