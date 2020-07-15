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Александр Лукашенко: мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой лёгкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Об экспортном потенциале, развитии регионов и борьбе с COVID-19 говорил 15 июля глава государства на встрече с активом Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой формат общения в последнее время стал традиционным. Президент уже встречался с теми, кто формирует общественное мнение и принимает активное участие в развитии Могилевской, Гродненской, Брестской, Минской областей и столицы. Как правило, это очень открытые разговоры о происходящем в стране, анализ положения дел в основных сферах – от социальных вопросов до развития сельского хозяйства.
Очевидно, в развитии северного края сделано немало. За последнее время вдвое возросло производство сельхозпродукции, втрое – объем промышленного производства. Витебская область специализируется прежде всего на переработке нефти – это основная статья пополнения бюджета. Также здесь хорошо развита льняная отрасль. Глава государства настаивает: нужно активнее заниматься диверсификацией экспортных поставок и импортозамещением.
В очередной раз Президент отметил, что в Беларуси все реформы будут основаны на развитии тех направлений, которые уже созданы, какие бы советы для нас не звучали со стороны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Также сегодня в Витебске Президент примет участие в торжественной церемонии открытия путепровода «Полоцкий». Мост был построен в конце XIX века и представляет особую важность для улично-дорожной сети Витебска. Он значительно разгрузит городской трафик. Надо отметить, что реконструкцию развязки закончили намного раньше срока.
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Александр Лукашенко: мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой лёгкой
Новости Беларуси. Об экспортном потенциале, развитии регионов и борьбе с COVID-19 говорил 15 июля глава государства на встрече с активом Витебской области, сообщили в...
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