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Не поверите! МВД утверждает, что вчера пострадали ОМОНовцы - четверо госпитализированы!
Источник материала: Партизан
Вечером 14 июля несколько участников несанкционированных мероприятий пытались спровоцировать беспорядки и столкновения с правоохранителями, заявляет МВД в своем официальном телеграм-канале
При этом МВД публикует видео, на котором люди пытались отбить у ОМОНа одного из протестующих, на которого набросились двое ОМОНовцев - в какой-то момент они и оказалось в окружении толпы, но тут же подбежали "коллеги" их выручать.
В МВД этот эпизод описали так: "с десяток неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца. В результате потасовки шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо госпитализированы".
О состоянии здоровья "пострадавших" ничего не сообщается.
Ранее сообщалось, что по фактам вчерашних протестов в Минске возбуждено уголовное дело.
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Вечером 14 июля несколько участников несанкционированных мероприятий пытались спровоцировать беспорядки и столкновения с правоохранителями, заявляет МВД в своем...
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