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В чемпионате Испании по футболу «Аталанта» разгромила «Брешиа»
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Италии по футболу на старте 33-го тура был сыгран один матч.
Футболисты «Аталанты» разгромили «Брешиа» – 6:2. Хет-трик оформил хорватский полузащитник Марио Пашалич. Благодаря этой победе «Аталанта» вышла на второе место в «Серии А». Отставание от лидера – «Ювентуса» – составляет шесть очков. Также на счету команды Джан Пьеро Гасперини уже 93 забитых мяча – лучший показатель в лиге.
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В чемпионате Италии по футболу на старте 33-го тура был сыгран один матч. Футболисты «Аталанты» разгромили «Брешиа» – 6:2. Хет-трик оформил хорватский полузащитник...
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