ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В чемпионате Испании по футболу «Аталанта» разгромила «Брешиа»

15.07.2020 14:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Испании по футболу «Аталанта» разгромила «Брешиа»

В чемпионате Италии по футболу на старте 33-го тура был сыгран один матч.

Футболисты «Аталанты» разгромили «Брешиа» – 6:2. Хет-трик оформил хорватский полузащитник Марио Пашалич. Благодаря этой победе «Аталанта» вышла на второе место в «Серии А». Отставание от лидера – «Ювентуса» – составляет шесть очков. Также на счету команды Джан Пьеро Гасперини уже 93 забитых мяча – лучший показатель в лиге.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемпионате Италии по футболу на старте 33-го тура был сыгран один матч. Футболисты «Аталанты» разгромили «Брешиа» – 6:2. Хет-трик оформил хорватский полузащитник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Огромная очередь у ЦИК из желающих подать жалобу на нерегистрацию кандидатами Бабарико и Цепкало
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика