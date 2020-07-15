В чемпионате Испании по футболу «Аталанта» разгромила «Брешиа»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Италии по футболу на старте 33-го тура был сыгран один матч.

Футболисты «Аталанты» разгромили «Брешиа» – 6:2. Хет-трик оформил хорватский полузащитник Марио Пашалич. Благодаря этой победе «Аталанта» вышла на второе место в «Серии А». Отставание от лидера – «Ювентуса» – составляет шесть очков. Также на счету команды Джан Пьеро Гасперини уже 93 забитых мяча – лучший показатель в лиге.

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