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Огромная очередь у ЦИК из желающих подать жалобу на нерегистрацию кандидатами Бабарико и Цепкало
Источник материала: Партизан
С утра около здания в центре Минска, где размещается ведомство Ермошиной, собралась очередь из желающих подать жалобы на решение о нерегистрации кандидатами в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.
Об этом сообщает телеграм-канал Беларусь головного мозга, публикуя видео.
Как отмечает канал, с тех пор очередь не только не уменьшилась, а постоянно растет.
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С утра около здания в центре Минска, где размещается ведомство Ермошиной, собралась очередь из желающих подать жалобы на решение о нерегистрации кандидатами в...
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