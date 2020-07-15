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Кремль высказался о ситуации в Беларуси

15.07.2020 14:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ситуации в предвыборной Беларуси – внутреннее дело страны, Россия вмешиваться не будет.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июля, передает ТАСС.

Ситуацию в период избирательной кампании в Беларуси в Кремле оценивают как внутреннее дело этой страны, в подходах РФ к данному вопросу ничего не поменялось.

Выборы президента в Беларуси не связаны с темой Союзного государства.

«Мы действительно ближе друг к другу, чем другие страны, в силу характера нашего Союзного государства, но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться», - заключил Песков.

Напомним, 14 июля Центризбирком отказал в регистрации оппонентам Александра Лукашенко Валерию Цепкало и Виктору Бабарико. Несмотря на то, что суда над Виктором Бабарико не было, и вина его еще не доказана, глава ЦИК Лидия Ермошина заявила о виновности политика в совершении финансовых преступлений.

Во вторник вечером в Минске люди вышли на проспект Независимости, акции прошли и в других городах. При этом не было какого-то определенного места сбора и организаторов, акции были стихийными. На места сбора выезжала милиция и ОМОН, граждан жестко задерживали и помещали в автозаки.

15 июля МВД сообщило о задержании 250 человек, СК возбудил уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Ситуации в предвыборной Беларуси – внутреннее дело страны, Россия вмешиваться не будет.
 
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