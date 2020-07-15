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Кремль высказался о ситуации в Беларуси
Источник материала: БДГ
Ситуации в предвыборной Беларуси – внутреннее дело страны, Россия вмешиваться не будет.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июля,
Ситуацию в период избирательной кампании в Беларуси в Кремле оценивают как внутреннее дело этой страны, в подходах РФ к данному вопросу ничего не поменялось.
Выборы президента в Беларуси не связаны с темой Союзного государства.
«Мы действительно ближе друг к другу, чем другие страны, в силу характера нашего Союзного государства, но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться», - заключил Песков.
Напомним, 14 июля Центризбирком отказал в регистрации оппонентам Александра Лукашенко Валерию Цепкало и Виктору Бабарико. Несмотря на то, что суда над Виктором Бабарико не было, и вина его еще не доказана, глава ЦИК Лидия Ермошина
Во вторник вечером в Минске
15 июля МВД
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Ситуации в предвыборной Беларуси – внутреннее дело страны, Россия вмешиваться не будет.
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