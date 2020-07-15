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Лукашенко открыл в Витебске реконструированный путепровод «Полоцкий»

15.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Сегодня в Витебске после реконструкции открылся путепровод «Полоцкий». В церемонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Путепровод был построен еще в конце XIX века, это одна из важнейших транспортных артерий Витебска. Она расположена в месте слияния улиц Космонавтов, Титова и Ленинградской и соединяет не только различные районы города, но и является продолжением республиканских дорог, ведущих на Полоцк и дальше в Россию и Латвию.

В последний раз путепровод был реконструирован в 1958 году. Со временем его конструкции начали разрушаться, в июне 2011 года здесь начались строительно-монтажные работы. Из-за отсутствия финансирования в 2015 году их пришлось прекратить. Через три года мост снова обследовали и пришли к выводу, что он находится в аварийном состоянии.

В ноябре 2018 года движение транспорта и пешеходов по путепроводу прекратилось. Учитывая неудобства, связанные с закрытием движения (здесь проходили 4 трамвайных и 15 автобусных маршрутов, ежедневно курсировали 110 маршруток), работы на объекте были организованы в две смены, в них были задействованы 400 строителей и более 70 единиц техники. Изначально на реконструкцию моста было отведено чуть более четырех лет, однако затем сроки были сокращены, работы планировалось закончить к 2021 году. В итоге строители все равно опередили график, уложившись фактически в 20 месяцев.

Строительные работы обошлись в Br82 млн, в их числе кредитные ресурсы — Br68 млн (изначально Банк развития Беларуси выделил на реконструкцию Br100 млн). Обновленный путепровод представляет собой мостовое сооружение шириной 45 м, высотой 7,6 м и протяжностью 412 м. Трамвайные пути здесь были обустроены нестандартным методом — с применением безшпальной конструкции по технологии вклеивания рельсов в металлических коробках в сборно-монолитные участки железобетонной конструкции трамвайного полотна. При этом рельсы уложены на резиновые прокладки температурно-неразрезными плетями, что уменьшает количество стыков и снижает шум и вибрации от движения состава.-0-

Фото Александра Хитрова

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«Мы ничем не удержим людей в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату», — сказал Александр Лукашенко.
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Президента также попросили посодействовать в завершении строительства кольцевой вокруг Витебска. На участке протяженностью 10 км необходимо возвести дорогу, работы требуют Br120 млн. «Это надо делать. Я считаю, что все города надо обходить, не только большие, но и малые», — сказал Александр Лукашенко.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня в Витебске после реконструкции открылся путепровод «Полоцкий». В церемонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает...
 
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