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Дети – наше отражение

15.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Дети – наше отражение

Татьяна Заяц и ее семья.

Быть мамой. Что заключается в этих словах? Это тепло материнской любви,  усталость бессонных ночей, волнения из-за болезни детей,  гордость за успехи. Быть мамой   – это целый мир. Сегодня наш рассказ о кобринчанке Татьяне Заяц, которая вместе с мужем Александром воспитывает пятерых детей.  Это действительно сродни подвигу, за что она недавно была удостоена государственной награды Республики Беларусь – Ордена Матери.

В детстве Татьяна была боевой девочкой, которую  взрослые называли пацаном в юбке. Ни родители, ни Александр, с которым Таня знакома ещё со школьных лет, и подумать не могли, что она хочет стать многодетной матерью. Сама же Татьяна Евгеньевна видит предназначение женщины именно в материнстве, считая его смыслом жизни.

Татьяна родилась и выросла в Кобрине. Закончила СШ №6, потом ПТУ №153. Работает в филиале «Автомобильный парк № 16 г. Кобрина» открытого акционерного общества «Брестоблавтотранс».

Трое старших детей уже взрослые. Дочери  Елизавете 22 года, она заканчивает Барановичский государственный университет, будет учителем английского языка.

Юлии 21 год. Она фотомодель, сейчас  на съёмках в  Корее. В модельном бизнесе девушка оказалась случайно. Брестское модельное агентство проводило  кастинг, и Юля с Лизой и с двоюродной сестрой Галиной из любопытства отправились на просмотр.  Три месяца девушек обучали азам косметологии, технике нанесения макияжа, дефиле, актёрскому мастерству. Юля вошла в основной состав.  Этот этап выпал на конец 11 класса, и девушке пришлось выбирать между поступлением и карьерой модели. «Решение принимали по телефону,  я в тот момент находилась в роддоме, – вспоминает Татьяна. – Конечно, хотелось, чтобы Юля, как и её сестра, поступила в вуз и получила образование. Но линию судьбы не скопируешь. У каждого свой путь».

К слову, сама Юлия решила, что обязательно получит образование, когда  модельная карьера пойдёт на спад. О выбранной специальности пока не распространяется, но знает точно, что это будет сфера, связанная с творчеством и людьми.

Николаю 19. Он в этом году заканчивает Кобринский государственный лицей сферы обслуживания по специальности «комплектовщик игрушек, портной». «Буду работать, пока не заберут в армию», – говорит он. «Армейская служба нужна!» – утверждает мать.  И даже не потому, что, согласно стереотипам,   «армия сделает из мальчика настоящего мужчину». Просто  в этой семье во главу угла ставят не  личные интересы, а общие, общественные. Дети   при таком подходе никогда не вырастут эгоистами, считают родители.

Антону 9 лет, он учится в СШ №6. Он охотно занимается с младшей Татьяной, когда она возвращается из детского сада домой: играет с ней, покормит, когда нужно, следит, чтобы не замёрзла, не поранилась нигде. Забота Танюши – не только игрушки, которых у неё очень много, но и цветы. Их малышка с самой весны  поливает  из своей маленькой лейки и с интересом наблюдает за тем, как они растут.

– Личный пример родителей – образец поведения для детей, – считает Татьяна. – Дети – наше отражение. Они учатся, глядя на нас,  и буквально копируют наше поведение, повторяя и хорошее, и плохое. Вам хочется, чтобы ребенок постепенно привыкал к выполнению простых трудовых обязанностей, но вы замечаете, что он, например, не любит убирать за собой игрушки? Конечно, вы можете просто заставить его сделать это, как и многое другое, доступное в том или ином возрасте: вытирать пыль, поливать цветы. Заставить-то вы его заставите, и он будет делать это. Но не трудолюбие вы в нем воспитаете. В лучшем случае – привычку делать то, что требуют. В худшем — отвращение к труду. Чтобы этого не случилось в нашей семье, мы делаем всё сообща, с интересом, с удовольствием, с любовью.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

На фото Татьяна Заяц и её семья.

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