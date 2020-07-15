Дети – наше отражение

Источник материала: Кобринский вестник

Быть мамой. Что заключается в этих словах? Это тепло материнской любви, усталость бессонных ночей, волнения из-за болезни детей, гордость за успехи. Быть мамой – это целый мир. Сегодня наш рассказ о кобринчанке Татьяне Заяц, которая вместе с мужем Александром воспитывает пятерых детей. Это действительно сродни подвигу, за что она недавно была удостоена государственной награды Республики Беларусь – Ордена Матери.

В детстве Татьяна была боевой девочкой, которую взрослые называли пацаном в юбке. Ни родители, ни Александр, с которым Таня знакома ещё со школьных лет, и подумать не могли, что она хочет стать многодетной матерью. Сама же Татьяна Евгеньевна видит предназначение женщины именно в материнстве, считая его смыслом жизни.

Татьяна родилась и выросла в Кобрине. Закончила СШ №6, потом ПТУ №153. Работает в филиале «Автомобильный парк № 16 г. Кобрина» открытого акционерного общества «Брестоблавтотранс».

Трое старших детей уже взрослые. Дочери Елизавете 22 года, она заканчивает Барановичский государственный университет, будет учителем английского языка.

Юлии 21 год. Она фотомодель, сейчас на съёмках в Корее. В модельном бизнесе девушка оказалась случайно. Брестское модельное агентство проводило кастинг, и Юля с Лизой и с двоюродной сестрой Галиной из любопытства отправились на просмотр. Три месяца девушек обучали азам косметологии, технике нанесения макияжа, дефиле, актёрскому мастерству. Юля вошла в основной состав. Этот этап выпал на конец 11 класса, и девушке пришлось выбирать между поступлением и карьерой модели. «Решение принимали по телефону, я в тот момент находилась в роддоме, – вспоминает Татьяна. – Конечно, хотелось, чтобы Юля, как и её сестра, поступила в вуз и получила образование. Но линию судьбы не скопируешь. У каждого свой путь».

К слову, сама Юлия решила, что обязательно получит образование, когда модельная карьера пойдёт на спад. О выбранной специальности пока не распространяется, но знает точно, что это будет сфера, связанная с творчеством и людьми.

Николаю 19. Он в этом году заканчивает Кобринский государственный лицей сферы обслуживания по специальности «комплектовщик игрушек, портной». «Буду работать, пока не заберут в армию», – говорит он. «Армейская служба нужна!» – утверждает мать. И даже не потому, что, согласно стереотипам, «армия сделает из мальчика настоящего мужчину». Просто в этой семье во главу угла ставят не личные интересы, а общие, общественные. Дети при таком подходе никогда не вырастут эгоистами, считают родители.

Антону 9 лет, он учится в СШ №6. Он охотно занимается с младшей Татьяной, когда она возвращается из детского сада домой: играет с ней, покормит, когда нужно, следит, чтобы не замёрзла, не поранилась нигде. Забота Танюши – не только игрушки, которых у неё очень много, но и цветы. Их малышка с самой весны поливает из своей маленькой лейки и с интересом наблюдает за тем, как они растут.

– Личный пример родителей – образец поведения для детей, – считает Татьяна. – Дети – наше отражение. Они учатся, глядя на нас, и буквально копируют наше поведение, повторяя и хорошее, и плохое. Вам хочется, чтобы ребенок постепенно привыкал к выполнению простых трудовых обязанностей, но вы замечаете, что он, например, не любит убирать за собой игрушки? Конечно, вы можете просто заставить его сделать это, как и многое другое, доступное в том или ином возрасте: вытирать пыль, поливать цветы. Заставить-то вы его заставите, и он будет делать это. Но не трудолюбие вы в нем воспитаете. В лучшем случае – привычку делать то, что требуют. В худшем — отвращение к труду. Чтобы этого не случилось в нашей семье, мы делаем всё сообща, с интересом, с удовольствием, с любовью.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

На фото Татьяна Заяц и её семья.

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