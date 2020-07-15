В Нидерландах построили странный дом, у каждой комнаты в нем - своя крыша. Вот как он выглядит

Источник материала: Tut.by

Бюро HofmanDujardin построило в сосновом лесу дом в Нидерландах, который сверху выглядит как несколько придвинутых друг к другу зданий. На самом деле это не так. Как пишет admagazine.ru, он состоит из трех объемов, обращенных в разные стороны.



Фото: Matthijs van Roon

Архитекторы HofmanDujardin проектировали дом в соответствии с окружающим ландшафтом, поэтому сооружение они сделали невысоким, а фасад и крышу зашили деревянными панелями, чтобы замаскировать здание среди сосен.









Конструкция состоит из трех объемов, обращенных в разные стороны, поэтому из всех комнат открываются потрясающие виды на лес и поле. Кроме того, с трех сторон дома находятся открытые террасы для отдыха.





Все в этом здании создано для того, чтобы жители отвлеклись от проблем и расслабились на природе.









В прихожей есть место для чтения у окна, залитая солнцем гостиная с большим обеденным столом — для долгих семейных обедов, камин для вечерних посиделок и огромные раздвижные двери, стирающие границу между интерьером и лесом.





В главной спальне и детской комнате также есть огромные окна, сквозь которые и взрослые, и дети могут наблюдать за птицами и оленями прямо из своих кроватей.









На мансарде, в гостевых комнатах, в потолке располагаются световые люки, которые ночью превращаются в иллюминаторы с потрясающим видом на звездное небо.