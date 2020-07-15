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В Нидерландах построили странный дом, у каждой комнаты в нем - своя крыша. Вот как он выглядит
Источник материала: Tut.by
Бюро HofmanDujardin
Архитекторы HofmanDujardin проектировали дом в соответствии с окружающим ландшафтом, поэтому сооружение они сделали невысоким, а фасад и крышу зашили деревянными панелями, чтобы замаскировать здание среди сосен.
Все в этом здании создано для того, чтобы жители отвлеклись от проблем и расслабились на природе.
В главной спальне и детской комнате также есть огромные окна, сквозь которые и взрослые, и дети могут наблюдать за птицами и оленями прямо из своих кроватей.
На мансарде, в гостевых комнатах, в потолке располагаются световые люки, которые ночью превращаются в иллюминаторы с потрясающим видом на звездное небо.
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Бюро HofmanDujardin построило в сосновом лесу дом, который сверху выглядит как несколько придвинутых друг к другу зданий.
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