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Шесть сотрудников ОМОН пострадали во время пресечения масоовых мероприятий в Минске 14 июля

15.07.2020 14:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шесть сотрудников ОМОН пострадали во время пресечения масоовых мероприятий в Минске 14 июляМинске 14 июля" class="one-news__figure-img">

Сотрудники ОМОН пострадали во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий в Минске 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Милиция распространила также кадры инцидента.

Отмечается, что в результате потасовки шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо попали в больницу.

По фактам участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, возбуждено уголовное дело.


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Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ОМОН пострадали во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий в Минске 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси. Милиция...
 
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