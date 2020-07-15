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Шесть сотрудников ОМОН пострадали во время пресечения масоовых мероприятий в Минске 14 июля
Источник материала: ОНТМинске 14 июля" class="one-news__figure-img">
Сотрудники ОМОН пострадали во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий в Минске 14 июля. Об этом
Милиция распространила также кадры инцидента.
Отмечается, что в результате потасовки шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо попали в больницу.
По фактам участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, возбуждено уголовное дело.
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Сотрудники ОМОН пострадали во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий в Минске 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси. Милиция...
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