﻿ Корнеенко: Как я понимаю, плана "Б" у штаба Бабарико нет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Корнеенко: Как я понимаю, плана "Б" у штаба Бабарико нет

15.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Добиться освобождения Бабарико и его регистрации кандидатом в президенты можно только с помощью широкой народной поддержки, в которой должны принимать участие сотни тысяч человек.

Корнеенко: Как я понимаю, плана "Б" у штаба Бабарико нет
Об этом "Белорусскому партизану" заявил Виктор Корнеенко, один из руководителей штаба единого кандидата от оппозиции на выборах-2006. 

– Вчера вечером, после того как Бабарико и Цепкало отказали в регистрации кандидатами в президенты, мы увидели протесты в Минске и других городах. В МВД сообщили, что были задержаны более 250 человек…

– Масштаб протестов впечатляет. Нахальное и вызывающее поведение власти не могло не вызвать ответную реакцию населения.

Но, похоже, штаб Бабарико по сути дела смирился с происходящим и пытается решить проблему нерегистрации юридическими способами: обращением в суд, жалобами в ЦИК. Но при существующей системе это не сработает.

Без народной поддержки никакая законная процедура не может принести результатов.

Кроме того, считаю несвоевременной идею с инициированием референдума по изменению Конституции. Очень важно понимать, какая политическая цель преследуется таким образом. 

Если бы кампания по референдуму была бы инициирована до объявления так называемых выборов и способствовала формированию инициативной группы кандидата, я бы это понимал. А так она только отвлекает внимание. 

Весь азарт и активность штаба и команды Бабарико должны быть направлены на требования о его освобождении и регистрации кандидатом. Без широкой народной поддержки, в которой должны принимать участие сотни тысяч человек, этого не добьешься.

На встрече с экспертами представители штаба Бабарико рассказали, что надо изменить в Конституции, чтобы она стала хорошей. Так это и без них известно. Но существует куча препятствий на дороге к проведению референдума. 

Надо иметь план «Б». Как я понимаю, плана «Б» у штаба Бабарико нет. Пройдут законную часть, уткнутся в бетонную стену, а что дальше – неизвестно.

– Но, наверное, то, что штаб Бабарико оказался не готов к суровым реалиям белорусской действительности, это не их вина, а беда? 

– В наших реалиях политик должен учитывать опыт предшественников. Сколько уже было тех же попыток провести Всебелорусское собрание или референдум – все оказались бесплодными из-за позиции власти. 

Мне кажется, альтернативные кандидаты просто не учли предыдущий опыт, не привлекли в свои команды людей, которые хорошо понимают тонкости белорусской политики.  

И это вопрос не только к Бабарико. В феврале я разговаривал с Сергеем Тихановским. 

Спрашивал: понимает ли он, что его будут провоцировать, душить? Он отвечал удивленно: а как, а за что? И вот, пожалуйста, провокация с участием проститутки, и человек сидит в тюрьме. 

Мне кажется, они, к сожалению, не ожидали и не были готовы к таким действиям властей. 


– Кто из зарегистрированных альтернативных кандидатов вам наиболее интересен?

– На мой взгляд, сейчас большего внимания заслуживает Светлана Тихановская. 

– Но сможет ли она дальше вести активную кампанию, если супруг за решеткой и находится под уголовным делом?

– С пониманием отношусь к тому, что Светлане сегодня приходится выносить на своих плечах. Считаю, опытные политики должны оказать ей помощь. Хотя, конечно, возникает вопрос, насколько она готова вести кампанию. 

На мой взгляд, идеальный вариант в сложившейся ситуации – чтобы все альтернативные претенденты в знак протеста сняли свои кандидатуры и довели ситуацию до полного абсурда: одной фамилии Лукашенко в избирательном бюллетене.

Но думаю, что ни Канопацкая, ни Дмитриев, ни Черечень этого не сделают. Да им этого и не позволят, не для того режим включал их в свою игру. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Добиться освобождения Бабарико и его регистрации кандидатом в президенты можно только с помощью широкой народной поддержки, в которой должны принимать участие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шесть сотрудников ОМОН пострадали во время пресечения масоовых мероприятий в Минске 14 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика