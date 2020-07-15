ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий"

15.07.2020 14:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий"

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел церемонию открытия прошедшего реконструкцию путепровода «Полоцкий» в Витебске. Об этом сообщает БЕЛТА.

Построенный еще в конце XIX века путепровод стал одной из важнейших транспортных артерий Витебска, соединяющей не только разные районы города, но и дороги республиканского и международного значения. Последнюю реконструкцию сооружение видело в 1958 году и со временем конструкции начали разрушаться. Именно поэтому в 2011 году было решено провести новую реконструкцию. 

Из-за отсутствия финансирования в 2015 году работы по восстановлению сооружения пришлось прекратить. Спустя три года мост снова обследовали и пришли к выводу, что он находится в аварийном состоянии, из-за чего транспортное и пешеходное сообщение по мосту пришлось остановить. Всего было закрыто 4 трамвайных и 15 автобусных маршрутов. 

Работы на объекте начались вновь. В них было задействовано более 400 строителей и 70 единиц техники. Изначально завершить реконструкцию планировалось в течение 4 лет, однако позже сроки был сокращены до начала 2021 года. Даже с учетом этого, строителям удалось опередить график и уложиться в 20 месяцев, вместе 48 запланированных изначально. 

Общая стоимость проекта составила 82 млн белорусских рублей, 68 млн из которых составили кредитные ресурсы. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел церемонию открытия прошедшего реконструкцию путепровода «Полоцкий» в Витебске. Об этом сообщает БЕЛТА. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший защитник минского Динамо Лукаш Крайчек завершил карьеру из-за проблем со здоровьем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика