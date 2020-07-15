Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел церемонию открытия прошедшего реконструкцию путепровода «Полоцкий» в Витебске. Об этом сообщает БЕЛТА.

Построенный еще в конце XIX века путепровод стал одной из важнейших транспортных артерий Витебска, соединяющей не только разные районы города, но и дороги республиканского и международного значения. Последнюю реконструкцию сооружение видело в 1958 году и со временем конструкции начали разрушаться. Именно поэтому в 2011 году было решено провести новую реконструкцию.

Из-за отсутствия финансирования в 2015 году работы по восстановлению сооружения пришлось прекратить. Спустя три года мост снова обследовали и пришли к выводу, что он находится в аварийном состоянии, из-за чего транспортное и пешеходное сообщение по мосту пришлось остановить. Всего было закрыто 4 трамвайных и 15 автобусных маршрутов.

Работы на объекте начались вновь. В них было задействовано более 400 строителей и 70 единиц техники. Изначально завершить реконструкцию планировалось в течение 4 лет, однако позже сроки был сокращены до начала 2021 года. Даже с учетом этого, строителям удалось опередить график и уложиться в 20 месяцев, вместе 48 запланированных изначально.

Общая стоимость проекта составила 82 млн белорусских рублей, 68 млн из которых составили кредитные ресурсы.

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