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Жители социального дома в Слуцке жалуются на неработающую вентиляцию. Видео

15.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Жители социального дома в Слуцке жалуются на неработающую вентиляцию. Видео

После вчерашней новости об открытии дома для многодетных семей в редакцию SG позвонила случчанка из соседнего социального дома. Жительница пятиэтажки №20А по улице Борисовца рассказала о череде проблем, связанных с «экспериментальной» вентиляцией.

— Увидели у вас новость, что открылся рядом дом для многодетных, там чиновники приехали, всё торжественно, а проблему в другом социальном доме никто решить не может, — рассказала читательница.

Женщина работает в сфере проектирования. По её словам, это единственный дом в Слуцке, где в экспериментальном порядке система вентиляции была оснащена дефлекторами.

Такие крутящиеся «головки» с «жабрами» должны стоять на каждой вентиляционной шахте. Мало того, что эти дефлекторы ужасно шумные, так большую половину из них просто сорвало ветром, и теперь они буквально катаются по кровле.

Жители социального дома в Слуцке жалуются на неработающую вентиляцию. Видео

Как следствие - плохая вентиляция, попадание воды в шахту, разрушение кладки от влаги, запахи канализации и отходов жизнедеятельности голубей. Это при всём том, что социальный дом, в котором живут многодетные семьи и инвалиды, был сдан около трёх лет назад.

По словам жильцов, служба «115» и ЖКХ на обращения отвечают, что эта проблема не в их компетенции. В УКС Слуцкого района приняли жалобу и ответили, что устранить проблему должен подрядчик ПМК №226. Проектная документация разработана, но когда строительная организация «созреет» для ремонта - неизвестно.

С жалобами в райисполком случчанка не обращалась поскольку «не хотела создавать конфликт» и надеялась, что вопрос удастся урегулировать мирно. Но торжественное открытие соседнего дома, когда рядом ещё много серьёзных проблем, стало последней каплей.

Рассказ жильцов на видео:


    [женщина попросила не снимать её, поэтому камера в основном повёрнута к дому]


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Новости
 
 
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После публикации вчерашней новости об открытии дома для многодетных семей в редакцию SG позвонила случчанка из соседнего социального дома.
 
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