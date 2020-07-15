Лукашенко рассчитывает на рост доходов населения: Будет больше, я в этом уверен

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Фото: president.gov.by

Говоря о Витебской области, глава государства отметил, что с 1995 года более 103 тыс. семей улучшили жилищные условия. Из них почти 8 тыс. - многодетные. Уровень малообеспеченности снизился с почти 50% до 6% в 2019 году. "Вот это показатель. Это не наш показатель, это международный стандарт. Они это признают. Поэтому хорошее движение. Реальные доходы населения выросли почти в 7 раз, а зарплаты и пенсии - в 9 раз", - сказал президент.

"Конечно, это еще не то, что должно быть. И будет больше. Я в этом уверен", - подчеркнул он.

Президент также обратил внимание, что обозначены все направления регионального развития, начиная от неперспективных деревень, хуторов, агрогородков, до районных и областных центров. "Мы обозначили, в каком направлении будем развиваться. И будущая пятилетка будет посвящена этой малой родине. Нам надо поднять регионы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске, и желания у них было больше жить в агрогородке, нежели в Минске", - заявил глава государства.



Александр Лукашенко отметил, что для того, чтобы закрепить трудовые ресурсы, должна быть хорошая работа и нормальная зарплата .

По словам президента, демография, особенно для Витебской области, но и в целом для страны, одна из важнейших проблем. "Рожаете мало. Более того, люди уезжают, население сокращается. И все решения, которые мы в последнее время принимали по Витебской области, направлены на то, чтобы заинтересовать людей работать на этой земле. Но проблему нельзя не видеть. Нам надо закрепить трудовые ресурсы здесь. Должна быть хорошая работа и более-менее нормальная заработная плата", - подчеркнул президент.