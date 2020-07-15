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Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так
Источник материала: СТВ
Фотограф создал проект, в котором показал потомков известных людей. Мужчина встретился с наследниками Наполеона и Мона Лизы.
Как
Самым старым портретом, который воссоздал Гарднер, стала «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Фотограф нашёл правнучку женщины в 15 поколении – Ирину Строцци. По словам Дрю, он отслеживал прямых потомков людей с картин, проверял их происхождение, а затем, уже воссоздавая работу, уделял внимание даже мелким деталям.
Роберт Клайв и его правнук в пятом поколении Роберт Холден.
Оливер Кромвель и его правнук в девятом поколении Чарльз Буш.
Наполеон I Бонапарт и его правнук в четвёртом поколении Хьюго де Салис.
Фредерик Дуглас и его правнук в третьем поколении Кеннет Моррис.
Берта Моризо и её правнучка Люси Руарт.
Чарльз Диккенс и его праправнук Джеральд Чарльз Диккенс.
Горацио Нельсон и его правнук в четвёртом поколении Уильям .
Эммелин Панкхёрст и её правнучка Хелен Панкхёрст.
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Фотограф создал проект, в котором показал потомков известных людей. Мужчина встретился с наследниками Наполеона и Мона Лизы. Как сообщает PetaPixel, британский...
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