Курс доллара обвалился

Сегодня валютная корзина подешевела сразу на 0,37%. Это минимальное значение за 20 дней. С начала недели корзина валют потеряла в цене 0,64%, а с начала месяца 0,31%.





Курс доллара рухнул сразу на 0,0178 BYN до 2,4016 BYN/USD. За последние шесть торгов доллар дешевел пять раз. Общее снижение за это время составило 0,0424 BYN, но с начала июля стоимость американской валюты всего на 0,0107 BYN.





Курс евро вырос всего на 0,0014 BYN до 2,7445 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, но суммарное укрепление за это время составило лишь 0,0073 BYN. С начала июля стоимость евровалюты подскочила на 0,0374 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0093 BYN до 3,3919 BYN/100 RUB. Стоимость сотни российских рублей приблизилась к минимуму за полтора месяца.









Центробанк России

Российский рубль к иностранным валютам на МосБирже торгуется разнонаправленно. К доллару он укрепился, а к евро подешевел.



