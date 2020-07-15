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Курс доллара обвалился
Источник материала: Партизан
Белорусский рубль уже пятый раз подряд укрепился к валютной корзине до максимума почти за три недели благодаря существенному ослаблению доллара и российского рубля, евро, напротив, подорожал.
Сегодня валютная корзина подешевела сразу на 0,37%. Это минимальное значение за 20 дней. С начала недели корзина валют потеряла в цене 0,64%, а с начала месяца 0,31%.
Курс доллара рухнул сразу на 0,0178 BYN до 2,4016 BYN/USD. За последние шесть торгов доллар дешевел пять раз. Общее снижение за это время составило 0,0424 BYN, но с начала июля стоимость американской валюты всего на 0,0107 BYN.
Курс евро вырос всего на 0,0014 BYN до 2,7445 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, но суммарное укрепление за это время составило лишь 0,0073 BYN. С начала июля стоимость евровалюты подскочила на 0,0374 BYN.
Курс российского рубля снизился на 0,0093 BYN до 3,3919 BYN/100 RUB. Стоимость сотни российских рублей приблизилась к минимуму за полтора месяца.
Центробанк России
Российский рубль к иностранным валютам на МосБирже торгуется разнонаправленно. К доллару он укрепился, а к евро подешевел.
Центробанк установил официальные курсы валют на завтра. Доллар подешевел на 33 копейки до 70,7998 российских рублей, евро, наоборот, подорожал на 22 копейки до 80,8392 российских рублей.
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Белорусский рубль уже пятый раз подряд укрепился к валютной корзине до максимума почти за три недели благодаря существенному ослаблению доллара и российского...
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