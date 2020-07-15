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В российский флот вошел фрегат «Адмирал Касатонов»

15.07.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель комиссии государственной приемки фрегата Виктор Иванов и ответственный сдатчик Денис Цветков подписали на «Северной верфи» (Петербург) приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» проекта 22 350, передает корреспондент ТАСС.


Фото: wikipedia.org

После утверждения приемного акта главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым фрегат будет готов к подъему Андреевского флага и приему в состав ВМФ.

«Сегодня очень знаменательное событие, потому что вскоре, 21 июля этого года, будет 110-я годовщина со дня рождения адмирала флота Касатонова Владимира Афанасьевича. <…> Очень замечательно, что завод „Северная верфь“ сделал все, чтобы сделать подарок в память этому замечательному человеку. Большое вам спасибо!» — сказал на церемонии подписания заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

Ранее сообщалось, что 6 июня «Адмирал Касатонов» завершил морскую часть госиспытаний и вернулся на «Северную верфь» для ревизии. По данным пресс-службы предприятия, во время заключительных испытаний в Балтийском море были протестированы все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения, отработано взаимодействие с подводными лодками и авиацией, проведены спасательные и эвакуационные учения.

Как сообщалось, фрегат войдет в состав Северного флота, как и его предшественник — головной корабль этого проекта «Адмирал Горшков».

Для Северного флота строится и второй серийный фрегат — «Адмирал Головко», в мае спущенный на воду. Сейчас «адмиральская» серия состоит из шести фрегатов. Кроме названных трех «Северная верфь» ведет строительство фрегатов «Адмирал Исаков», «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», при этом два последних по модернизированному проекту.

 
 
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